بالفيديو.. الفنانة بوسي تصطدم بجمهورها بعد إقدامها على هذا التصرف

تسبب تأخر الفنانة المصرية الشعبية، بوسي، 3 ساعات عن حفلها المقرر في فندق “كونراد” في العاصمة القاهرة بمناسبة رأس السنة، في غضب المدعوين للحفل وجمهور الحاضرين.

وما إن ظهرت بوسي على المسرح، حتى تعالت أصوات الحاضرين مطالبين باعتذارها، كما قاطعوها أكثر من مرة، رافضين تبريراتها، ومصرين على تقديمها الاعتذار.

وحاولت الفنانة المصرية تبرير تأخيرها، بدعوى أن التأخير الذي حدث ليس من جهتها، مضيفة أنها إذا كانت ستعتذر، فستعتذر فقط للناس الذين انتظروها فقط.

وبحسب موقع “بوابة الفيتو” المحلي، فقد حاولت الفنانة بوسي تجاوز الموقف من خلال تقديمها مجموعة من أغانيها.