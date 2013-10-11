إلهام شاهين..31 عاماً بـ 93 فيلماً

القاهرة – (خاص) من شوقي عصام

أكملت الفنانة إلهام شاهين عامها الفني الـ31 وذلك بالتزامن مع تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتدخل إلهام هذا العام الفني برصيد يزيد عن 93 فيلماً، حيث قالت في ندوة تكريمها أنّ بدايتها كانت في فيلم "العار" مع حسين فهمي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ومع المخرج علي عبد الخالق وكان عمري حينها 17 عاماً.

وقالت النجمة المصرية أنّ أكثر ما أسعدها في التكريم أنه جاء تكريماً لموقفها الصامد ضد كل من سعى للإساءة أو هدم الثقافة والفن في عهد الإخوان، لافتة إلى أنّ سرّ عداوة التيارالاسلامي السياسي المتشدد لها جاء عندما كانت ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية التي عرضت خلال شهر رمضان قبل الماضي بعد تولي محمد مرسي الحكم بأسابيع قليلة، وتوقعت وقتها أنّ هذا النظام لن يستمر أكثر من عاماً واحداً، وهنا اتهمني بعض الشيوخ بالتطاول على مرسي ورموز الإخوان وبدأت حملة ضدي أقل ما توصف بأنها غير محترمة إلى أن أنصفني القضاء المصري العظيم وتم حبس كل من هاجمني وتعرّض لي بسوء.

إلهام شاهين في مهرجان الإسكندرية