شقيقة ميغان ماركل تثير أول أزمة بعد تصريح الأمير هاري بشأن أسرته

أبدت “سامانثا غرانت”، شقيقة الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، انزعاجها من تصريحات الأمير هاري، عندما قال “إن أسرته ستكون بمثابة عائلة لم تحظ بها ميغان من قبل”.

وأكد الأمير هاري، الخامس في ترتيب عرش بريطانيا، في مقابلة مع إذاعة بريطانية: “العائلة تحب ميغان جدًا، قضينا وقتًا جميلاً أنا وهي مع أخي وزوجته وأطفالهما”.

وتابع: “كانت ميغان رائعة في احتفالات الكريسماس، إنها تتأقلم مع الأسرة في ظني أنها لم تحظ بمثلها من قبل”.

ولكن، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، أزعجت تصريحاته شقيقة ميغان ما دفعها للرد عليه، والتأكيد على أن ميغان نشأت داخل أسرة كبيرة.

وقالت “سامانثا”، عبر حسابها على موقع “تويتر”: “في الواقع أسرة ميغان كبيرة ودائمًا معها وبجانبها، وكان منزلنا عاديًا جدًا، وعندما انفصل والدها عن والدتها، حرصنا على أن يكون لميغان منزلان وليس واحدًا”.

وأردفت: “لم يبتعد عنها أحد، لقد كانت مشغولة دائمًا، وانتقالها للعائلة المالكة، سيكون مجرد زيادة لعدد أفراد أسرتها، فأسرتها كاملة بدءًا من الأخ والأخت إلى العمات والخالات وأبنائهم”.

يُذكر أن والدي ميغان ماركل، “توماس” و”دوريا”، انفصلا عندما كانت في السادسة من عمرها.