“بص أمك” كليب “إباحي” جديد يثير عاصفة من الجدل في مصر

لم يكد الوسط الفني يستوعب كليبات وصفها النقاد بـ”الإباحية” مثل “سيب إيدي” و”عندي ظروف”، حتى ضربته واقعة جديدة من الإسفاف في كليب بعنوان “بص أمك”، الذي اعتبره كثيرون حلقة جديدة في سلسلة الكليبات المثيرة للجدل التي شهدها المجتمع المصري مؤخرًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية الكليب بشكل واسع، مثيرًا ردود أفعال واسعة؛ لما يحمله من إيحاءات جنسية، ورموز تروج للرذيلة، وفقًا لإفادات العديد من النقاد، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد نقيب الموسيقيين المطرب المصري هاني شاكر، أن النقابة ستتخذ الإجراءات اللازمة، تجاه الكليب المذكور.

وشدد في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، على أن: “ليلى عامر إن كانت عضوة في النقابة؛ فسيتم فصلها، وإن لم تكن عضوة فلن تكون أبدًا”.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي إن: “بطلة الكليب ليلى عامر، تبحث فقط عن الشهرة، وإثارة الجدل؛ من خلال طرح مثل هذا النوع الهابط من الفن؛ ليسهل عليها الطريق في الوصول للشهرة”.

واعتبر الشناوي، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أن: “الإعلام هو من يساهم في ترويج مثل هذه الكليبات، وأن المطربات الباحثات عن الشهرة يجدن فيه ضالتهن المنشودة”، على حد قوله.

“بص أمك” من غناء ليلى عامر، وكلمات وألحان سيد الشاعر، ويتم الترويج لها باعتبارها أغنية دعائية لفيلم بعنوان “سلك عريان”.