المغني كاني ويست يفاجئ زوجته كيم كارداشيان بأغلى هدية (صور)

قدم المغني الأمريكي كاني ويست، أسهم شركات بمئات الآلاف لزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بمناسبة عيد الميلاد “الكريسماس”.

وأبرزت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مشاركة كارداشيان (37 عامًا)، صورًا لهداياها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، والتي تنوعت من أسهم بشركة “ديزني” و”أديداس” و”أمازون” و”آبل” و”نيتفليكس”.

ولم يبخل ويست على زوجته بشراء عدد قليل من الأسهم؛ ولكنه اختار إهداءها 920 سهمًا في “ديزني”، والتي تقدر قيمتها بنحو100 ألف دولار أمريكي، و995 سهمًا في “أديداس” وتقدر قيمتها بحوالي 169 ألف دولار أمريكي.

وعلقت كارداشيان على هذه الهدايا قائلةً: “أفضل زوج”.