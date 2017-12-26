ملكة جمال الكون تروي قصة عرض زواج “غريب” بطلها ثري تونسي

قصت ملكة جمال الكون السابقة ايريس ميتيراني لقناة “تيلي لوازير” حكاية أغرب عرض زواج وكان من ثري تونسي طلب الارتباط بها عن طريق وسيطة ودون سابق لقاء بينهما.

فقالت الفرنسية ذات الـ24 عامًا :” أبلغتني الأمريكية استير- المتحدثة الصحفية باسمه – بعرضه وهي تضحك”.

وأضافت: “أرسل لي الوثائق وما كان علي سوى توقيعها، على أن نلتقي معًا يوم الزواج، بل كان يفكر في إنتاج فيلم حول قصتنا، معتقدًا أن ذلك سيقنعني بالارتباط به”.

وكانت أيريس على علاقة عاطفية مع الممثل الفرنسي كيف ادامز، لكنه قرر وضع حد لتلك العلاقة بسبب انشغاله الشديد بفيلمه “Tout là-haut” ، وبكتابة عرض فني جديد حسب الصحافة الفرنسية.

وكانت ايريس ميتيراني حاملة لقب ملكة جمال الكون لسنة 2016، قبل أن تسلم تاجها لملكة جمال جنوب إفريقيا ديمي لي نيل بيترس في شهر نوفمبر الماضي.