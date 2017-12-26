تأجيل مفاجئ لحفل ماجدة الرومي في السعودية.. وهذا البديل

أعلن مساء اليوم الثلاثاء، وبشكل مفاجئ تأجيل الحفل الفني للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، والذي كان مقررًا في المملكة العربية السعودية بعد غد الخميس في جامعة الأميرة نورة في الرياض، وفق ما أعلنه مكتبها في منشور على الفيسبوك.

واكتفى مكتب الفنانة ماجدة الرومي بنشر الملصق الدعائي للحفل وعليه ختم بكلمة “مؤجل” ، دون إبداء الأسباب.

وقال بيان نشر على صفحة الفنانة الرسمية بموقع فيسبوك، “تم تأجيل حفل السيدة ماجدة الرومي في المملكة العربية السعودية، على أن تتحوّل زيارتها إلى جولة من ثلاث حفلات كبيرة في المدن والمواعيد التالية:

2 فبراير/ شباط 2018 في جدة

6 فبراير/شباط 2018 في الرياض

9 فبراير/شباط 2018 في الظهران.

وأضاف البيان، “تمّ اتخاذ هذا القرار، واللجوء إلى هذا التعديل، إفساحًا في المجال لجمهور أوسع لحضور حفلات السيدة ماجده الرومي، في مختلف المناطق وعدد من المدن السعودية”.

يشار إلى أن الحفل الذي كانت ستقيمه الفنانة ماجدة الرومي في العاصمة السعودية الرياض خصص للنساء فقط.