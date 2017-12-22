جدل حول مشهد قتل الأبناء لأمهم في “الطوفان”.. ونجوم العمل يردون

أثار مسلسل “الطوفان” الذي يُعرض على القنوات الفضائية حاليًا، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد مشهد قتل الحاجة “صفية” في الحلقة 43 على يد أبنائها، حيث رآه البعض منطقيًا، والبعض الآخر رأوا أنه تجاهل عقلية المشاهد.

وخلال تقرير ميداني لـ”إرم نيوز” عبّر مواطنون عن تأثرهم بشدة بالمشهد الذي يشير إلى اللاإنسانية التي دفعت بالأبناء إلى قتل والدتهم، فيما قال آخرون إن المشهد الدرامي يشير إلى واقعية تحدّث بالفعل في بعض المجتمعات وليس من وحي خيال الكاتب.

وتحدث صنّاع المسلسل لإرم نيوز عن المشهد المثير، في السطور التالية..

قال محمد رجاء، مؤلف “الطوفان” إن المشهد جسّده نجوم العمل بشكل تفوّقوا فيه على أنفسهم، وفقًا للسياق الدرامي، موضحًا أن هذا المشهد يحدث بشكل يومي في الواقع، ونقرأ عنه بشكل شبه يومي في صفحات الحوادث، مؤكدًا أن العمل مازال يحمل الكثير من المفاجآت.

وأضاف الفنان فتحي عبدالوهاب أن “المشهد تم تصويره أكثر من 6 مرات، وكان ذلك مقصودًا من المخرج الكبير خيري بشارة، حتى نجح بأن يضعنا في حالة اندماج تام داخل المشهد، لدرجة جعلتني أتمنى الانتهاء منه بأي طريقة، كما أصابني رد فعل الجمهور بحالة من الرعب، وفي النهاية أرى أن المشهد كان مقنعًا جدًا”.

وعلّقت الفنانة وفاء عامر إحدى نجمات المسلسل، والتي برعت في تجسيد دورها خاصة مع صعوبة المشهد والتفاصيل الإنسانية التي جعلتها تعيش الحالة بشكل كبير، ولم تتوقع أن يكون رد فعل الجمهور بهذا التفاعل: “من يرى أن المشهد جاء مبالغًا فيه وسخر من عقلية المشاهد في تنفيذ طريقة القتل، ليس منصفًا، لأن استخدام علبة الدواء ما هي إلا رمز لمنطقية المشهد، وليس من الضروري التدقيق في شكل العلبة” مشيرة إلى أنها سعيدة برد فعل الجمهور لأن الاختلاف منطقي وصحي ودليل على متابعة العمل والتركيز في المشاهدة.

ومن جانبه، أكد الناقد طارق الشناوي لإرم نيوز أن العمل الدرامي بشكل عام يعتمد على افتراضية فهم المشاهد، واستخدام أي أدوات ما هو إلا مجرد رمز لتوصيل المعنى، والمخرج استسهل كما يرى البعض في استخدام علبة الحبوب التى تم إعطاء جرعة منها للحاجة صفية لتنفيذ مخطط القتل، وكان الهدف فقط تنفيذ السياق الدرامي، وليس شرطًا توضيح التفاصيل.

وأضاف أن “المشهد جاء مؤثرًا ومقنعًا وليس فيه تعالٍ على المشاهد، وواضح أن الممثلين اندمجوا بشكل كبير في المشهد، خاصة وفاء عامر التي قدّمت دورًا متميزًا مع كل فريق العمل”.