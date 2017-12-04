سوزان نجم الدين: حققت نجاحًا في شخصية “أسيرة داعش” وانتظروني بعمل مصري (فيديو إرم)

أعربت النجمة السورية سوزان نجم الدين، عن سعادتها بنجاح مسلسل “شوق”، الذي جسدت خلاله شخصية فتاة عاشت تجربة مريرة بعد اختطافها من قبل تنظيم “داعش”.

وأكدت نجم الدين في حديث مع “إرم نيوز” على هامش تكريمها مع أبطال مسلسل “شوق” على مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون في دمشق، أن: “ما تحصده من نجاح يتكلل بالتكريمات والألقاب، يضيف إلى مسؤولياتها، ويجعلها تحمل أمانة على عاتقها”.

كما كشفت عن تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل بعمل مصري، وتحدثت عن إطلالتها في حفل التكريم وأزياءها التي تفضلها في المناسبات العامة.