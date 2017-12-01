بالصور.. “بيونسيه وجاي زي” يشتريان منزلًا بقيمة 88 مليون دولار

نجح الزوجان المغنيان بيونسية وجاي زي، في شراء منزل بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية للاستقرار به عند زيارة المدينة.

ووفقًا لصحيفة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية، يقع المنزل في حي “بيل إير” بمدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا وتبلغ مساحته حوالي فدانين.

وبلغ سعر المنزل ما يقرب من 88 مليون دولار أمريكي، ليصبح بهذا السعر سادس أغلى منزل بمدينة لوس أنجلوس.

ويضم المنزل الكبير 6 بنايات ذات جدران زجاجية، بالإضافة إلى 4 حمامات سباحة بالهواء الطلق، ويعد أبرز ما يميز هذا المنزل العصري هو تواجد مركز صحي متكامل للرعاية بالجسد والبشرة، بالإضافة إلى وجود ملعب كرة سلة ومرآب كبير يتسع لـ 15 سيارة.

واستطاع الزوجان الحصول على هذا المنزل بعد إبرام عقد رهن عقاري بقيمة 52.8 مليون دولار مع شركة “غولدمان ساكس”، بحسب ما ذكرته صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية .

ويلزم العقد المبرم الزوجان بدفع مبلغ 149.600 ألف دولار شهريًا، كما يجب توافر وثائق ضريبية لهما تثبت وجود دخل ثابت للوقوف على قدرتهما في إتمام التعاقد.

ويعد شراء هذا المنزل بمثابة صفقة تجارية رابحة بكل المقاييس للزوجين نظرًا لانخفاض أسعار الرهن العقاري بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن المنزل يحافظ على وجاهتهما الاجتماعية، ولا يعد سعر هذا العائد الشهري مرتفعًا بالمقارنة مع أسعار الأصول العقارية بالولايات المتحدة، ما قد يسمح لهما بالاستمرار في الاستثمار بالشركات التكنولوجية التي تعود عليهما بأرباح شهرية ستفوق سعر العائد الشهري للمنزل.

ودفع الزوجان مبلغ 35.2 مليون دولار نقدًا؛ أي ما يقرب من 40% من قيمة العقد على أن يتم سداد باقي المبلغ على فترة 5 سنوات بزيادة سنوية بنسبة 3.4%. وبالتأكيد توجد نسبة مخاطرة عالية من الزوجين للدخول في صفقة رهن عقاري من هذا النوع.