بالصور.. إيرانية أجرت 50 عملية تجميل لتشبه أنجلينا جولي فكانت النتيجة مرعبة

أجرت فتاة إيرانية، تبلغ من العمر 19 عامًا، نحو 50 عملية جراحية من أجل أن تصبح شبيهة بالممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، لكن محاولاتها باءت بالفشل لتنتهي إلى تشبيهها من قبل متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”جثة العروس”، وهي شخصية كرتونية لفيلم تم إنتاجه في 2005.

وأفادت مواقع إخبارية إيرانية، الخميس، أن “الفتاة وتُدعى “سحر طير” البالغة من العمر 19 عامًا أجرت 50 عملية جراحية منفصلة في محاولة لمحاكاة مظهرها لأنجلينا جولي، لكنها فشلت”.

وقالت الشابة، وهي من طهران، إنها “ستفعل أي شيء” لمحاكاة نجمة هوليوود، مضيفة أنها واحدة من أكبر مشجعي السيدة جولي، والتزمت نظامًا غذائيًا لعدة أشهر للحفاظ على وزنها عند مستوى 40 كغم.

ونشرت الفتاة الإيرانية العشرات من صورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وجمعت أكثر من 300،000 متابع.

كما أنها تشارك مقاطع فيديو لنفسها وهي تغني على الإنترنت، وذكرت التقارير أن مراهقين شاركوا صورها قبل وبعد الجراحة والتي تم حذفها لاحقًا.