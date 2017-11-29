تعرف على أغنى شخص في كل قارة حول العالم (صور)

أدهش مؤسس موقع أمازون، جيف بيزوس، العالم، عندما خطف من رجل الأعمال والمبرمج الأمريكي بيل غيتس، العام الجاري، لقب أغنى رجل في العالم، ليصبح الاثنان، أغنى رجلين في أمريكا الشمالية، ولكن ماذا عن باقي القارات؟

ونشر موقع “إندي 100″، التابع لصحيفة “الإندبندنت “البريطانية، خريطة توضح أغنى شخص في كل قارة، استنادًا إلى بيانات موقع HowMuch.net ونتائج مؤشر “بلومبرغ”، لأصحاب المليارات، والذي حدد أغنى 15 شخصًا حول العالم، وهم:

جيف بيزوس (الولايات المتحدة الأمريكية)

بيل غيتس (الولايات المتحدة الأمريكية)

وارن بافيت (الولايات المتحدة الأمريكية)

أمانسيو أورتيغا (إسبانيا)

مارك زوكربيرغ (الولايات المتحدة الأمريكية)

كارلوس سليم (المكسيك)

برنارد أرنولت (فرنسا)

لاري إليسون (الولايات المتحدة الأمريكية)

لاري بيغ (الولايات المتحدة الأمريكية)

سيرغي برين (الولايات المتحدة الأمريكية)

انغفار كامبراد (السويد)

جاك ما (الصين)

تشارلز كوك (الولايات المتحدة الأمريكية)

ديفيد كوك (الولايات المتحدة الأمريكية)

روب والتون (الولايات المتحدة الأمريكية)

ويظهر من تلك القائمة، أن 10 رجال أعمال في القائمة السابقة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حدد موقع HowMuch.net أغنى شخص في كل قارة كالتالي:

جيف بيزوس (أميركا الشمالية)

أمانسيو أورتيغا (أوروبا)

خورخي باولو ليمان (أميركا الجنوبية)

أليكو دانغوت (أفريقيا)

موكيش أمباني (آسيا)

جينا رينهارت (أستراليا)

يُذكر أن أغنى امرأة في العالم للعام 2017، وفقًا لمجلة فوربس الأمريكية، كانت سيدة الأعمال الفرنسية ليليان بيتنكورت، إذ تبلغ ثروتها 39.5 مليار دولار أمريكي.