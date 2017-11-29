بالفيديو.. فرانسوا أولاند يفوز بجائزة “الكوميديا السياسية” لعام 2017

حصل الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند، على جائزة الكوميديا السياسية، أو السياسي الفرنسي، الذي تميز بسمات كوميدية، خلال سنة 2017.

وسلمت الجائزة، التي أسسها منذ 1988، مجموعة من الصحفيين و نجوم الكوميديا في فرنسا، إلى أولاند، عن مجموعة من الجمل المضحكة، التي استعملها خلال مسيرته السياسية، خصوصًا في الـ 5 سنوات التي قضاها بالإليزيه (2012-2017).

وتم الاحتفاء بالرئيس السابق، في حفل أقيم بإقليم “هوت دو سين”، بضواحي باريس، حيث ألقى كلمة قصيرة، قال فيها:”الكوميديا ضرورية لأي رجل أو امرأة؛ ليكنوا في المستوى، لأنها تمكنهم من التغلب على المحن، لذا؛ فالمتعصبون ليس لديهم حس كوميدي، ووجود كوميديا، يدل على وجود ديمقراطية وحرية والتزام”.

ووعد أولاند، برنة مازحة، بأن إبداعاته في هذا المجال لن تتوقف.

ومنحت لجنة الحكم، جائزة خاصة إلى بريجيت ماكرون؛ بسبب جملة قالتها لمدح زوجها، الرئيس الفرنسي الحالي :”عيب إيمانويل الوحيد، هو كونه أصغر مني”.

يشار إلى أن الفائز بجائزة الكوميديا السياسية عن السنة الماضية، هو برونو لومير، وزير الاقتصاد الحالي، الذي كان ضمن مرشحي اليمين الفرنسي للرئاسة، خلال الدور الأول.