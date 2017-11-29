بالفيديو.. أهم مشاهد الراحلة شادية في السينما المصرية

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أشهر وأهم المشاهد التي قدمتها النجمة الراحلة شادية بالسينما المصرية، والتي وافتها المنية بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عاماً.

وكان من أهم الأفلام التي تداول النشطاء مشاهد منها، فيلمها “معبودة الجماهير” مع النجم الراحل عبدالحليم حافظ والذي أنتج عام 1967.

ولم ينس رواد مواقع التواصل فيلها “مراتي مدير عام” مع الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، والذي تميزت خلاله بخفة الدم والسلاسة والتلقائية في التمثيل.

ولفت رواد مواقع التواصل إلى أن الراحلة لم تكن فقط تمتلك صوتاً عظيماً ولكن قدرة تمثيلية هائلة، إذ استطاعت أن تشارك في أفلام مأخوذة من روايات لكبار الكتاب مثل “زقاق المدق” للراحل نجيب محفوظ.

واستطاعت النجمة الراحلة أن تبكي الجمهور من خلال دورها في فيلم “لا تسألني من أنا” التي قدمت خلال الفنانة يسرا دور ابنتها.

ويعد فيلم “نحن لا نزرع الشوك” من أبرز الأفلام الدرامية والغنائية التي أبدعت بها الراحلة شادية، وتذكر الجمهور أغانيه ومشاهده.

ورغم مرور 48 عامًا على إنتاجه الا أن عبارات ومشاهد فيلم “شيء من الخوف” مازالت محفورة في وجدان الجماهير العربية، والتي تألقت فيها شادية بتمثيلها وصوتها العذب.