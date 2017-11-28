القضاء يدين خال دوقة كامبردغ بضرب زوجته.. وهذه عقوبته

قالت قاضية بريطانية، اليوم الثلاثاء، إن خال دوقة كامبردغ، كيت ميدلتون، تصرف “مثل سكير بغيض” حينما ضرب زوجته خلال جدال بينهما الشهر الماضي.

وأمرت المحكمة غاري غولد سميث بتقديم خدمات مجتمعية وحضور عشرين جلسة إعادة تأهيل بعد أن اعترف بالاعتداء على زوجته، كما غرمته المحكمة خمسة آلاف جنيه إسترليني (6650 دولارًا).

واستمعت محكمة “وستمنستر” الجزئية لغولد سميث وزوجته جولي-آن، اللذين كانا مخمورين وكانا يتجادلان عند عتبة منزلهما في مارلبون، لدى عودتهما في سيارة أجرة في الساعات الأولى من الصباح، بعد قضاء سهرة خارج المنزل عندما وقع الاعتداء.

وفور عودتهما للمنزل قامت الزوجة بصفع غاري غولد سميث، فتفاجأت بضربه إياها ضربًا مبرحًا شوّه وجهها، فسقطت واصطدم رأسها بالأرض لتفقد الوعي فترةً وجيزة.

وقالت القاضية إيما أربثنت لغولد سميث: “لم تندم على الفور على ما اقترفته رغم الصدمة الواضحة على زوجتك”.

وأضافت: “باختصار، تصرفت في تلك الليلة كسكير بغيض”.

وغولد سميث هو الشقيق الأصغر لكارول ميدلتون والدة دوقة كامبردغ، زوجة الأمير وليام ابن ولي عهد بريطانيا.