شيرين تتخذ قرارًا مفاجئًا بعد أزمة “النيل”

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب التخلي عن مدير أعمالها ياسر خليل وإنشاء مكتب إداري يتولى إدارة أعمالها في الفترة القادمة في أول قرار تتخذه بعد أزمة سخريتها من مياه النيل خلال حفل غنائي أحيته في الشارقة.

وتقدمت النجمة المصرية – في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”- الشكر لمدير أعمالها السابق، وأكدت أن المكتب الإداري سيمثلها في كافة أشكال التعاون الفني القادمة.

وتواجه الفنانة شيرين عبد الوهاب أزمة حقيقية فعلي الرغم من تصالحها مع نقابة الموسيقيين وإلغاء قرار منعها من الغناء بعد اعتذارها رسميا عن سخريتها من مياه النيل بشكل غير مقصود، إلا أن عرض أغانيها مازال ممنوعا من جانب اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

ومن المقرر أن تحيي شيرين عبد الوهاب إلى جانب النجمين إليسا وماجد المهندس حفل رأس السنة في الإمارات العربية المتحدة، والذي تنظمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.