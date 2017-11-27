أول ظهور إعلامي للأمير هاري وميغان ميركل بعد إعلان خطوبتهما (فيديو)

خص الأمير هاري وخطيبته الممثلة ميغان ميركل قناة “بي بي سي” بأول تصريح إعلامي لهما بعد إعلان ارتباطهما رسميًا، كما تقتضي التقاليد الملكية في بريطانيا، فتحدثا عن علاقتهما التي دامت سنة ونصف، وعن الطريقة التي طلب بها يدها، ثم عن الأميرة الراحلة ديانا.

وقال العاشقان إن طلب الزواج تم بكل بساطة، حين كانا معا في المنزل يحضران دجاجة محمرة لوجبة العشاء، فجثا الأمير على ركبتيه كما تقتضي تقاليد الفرسان وطلب منها الزواج، وقبل أن يتم كلامه، كانت ميغان تقاطعه: “هل يمكنني أن أقول نعم؟ هل يمكنني أن أقول نعم؟”.

وصرحت ميغان أنها لم تكن تتوقع أن تتطور علاقتهما إلى هذا الحد، فبمجرد لقائها الأمير هاري بوساطة صديق مشترك، شعرا بانسجام سريع، وقررا اللقاء في اليوم التالي والذي بعده، ثم أصبح همهما كيفية تدبير لقاءاتهما بالنظر إلى بعد المسافة.

وتحدثت ميغان عن قرارها بتجاهل الإشاعات والتركيز على علاقتها الخاصة بهاري، وعن تجربتها كممثلة، ثم موقف والديها وأصدقائها من ارتباطها بالأمير هاري.

وكشف العروسان عن خاتم الخطوبة الذي صممه الأمير هاري بنفسه، وهو مصنوع من الذهب الأصفر، ومرصع بأحجار كريمة مأخوذة من مجموعة مجوهرات والدته الراحلة الأميرة ديانا.

وعبر العروسان عن أسفهما لأنها غير موجودة لتشاركهما فرحتهما، وإن كان هاري يشعر أنها فعلًا بينهم.

وكان القصر البريطاني قد أعلن في بلاغ رسمي صباح الإثنين خبر الخطوبة، وحدد موعد حفل الزفاف في ربيع 2018.

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