قصر بكنغهام: خطبة الأمير هاري لمطلقة دليل على تجاوز فضائح الماضي

ضحّى الملك إدوارد الثامن بعرشه وتخلّت مارغريت شقيقة الملكة إليزابيث عن حبها، غير أن زواج الأمير هاري بمطلقة لم يعد عائقًا يحول دون استمراره كفرد في العائلة المالكة.

وأعلن الأمير هاري، الخامس في ترتيب ولاية العرش البريطاني، أنه سيتزوج صديقته الممثلة الأمريكية المطلقة، ميغان ماركل، بمباركة من جدته، الملكة إليزابيث، كاسرًا بذلك الكثير من القيود والعوائق والتقاليد.

ويتعيّن أن توافق الملكة على اقتران الأمير هاري وماركل وفقًا لقانون العام 2013 لخلافة التاج، الذي ينطبق على أول ستة أفراد في ترتيب ولاية العرش البريطاني، والذي حلّ محل قانون يعود إلى القرن الثامن عشر.

وقال قصر بكنغهام في بيان إن “الملكة ودوق أدنبرة مسروران من أجل المخطوبين (هاري وماركل) ويتمنيان لهما كل السعادة، وهذا دليل على تجاوز الأسرة المالكة لفضائح الماضي وقيوده”.

وتبرز موافقة الملكة على الزواج بوضوح مدى التغيير ومواكبة العصر الذي طرأ على الملكية البريطانية على مدى 80 عامًا الماضية، بعدما كانت فكرة اقتران أحد أفراد الأسرة المالكة بشخص مطلق أمرًا لا يمكن تصوره ويصنّف على أنه فضيحة عظمى.

وكان الملك إدوارد الثامن، عم الملكة إليزابيث، تسبّب في أزمة دستورية عام 1936 بعد أن أصرّ على الزواج من سيدة المجتمع الأمريكية، واليس سيمبسون، المطلقة مرتين، ما أثار غضبًا وجدلًا داخل المؤسسة الحاكمة البريطانية، التي تشمل الحكومة وكنيسة إنجلترا التي يرأسها الملك اسمًا.

وتخلّى إدوارد عن العرش بعد 11 شهرًا فقط من اعتلائه وانتهى به الأمر ليعيش في فرنسا ليصبح والد الملكة إليزابيث جورج السادس ملكًا على نحو غير متوقع.

وظل هذا التفكير مهيمنًا على العائلة المالكة بعد مرور 20 عامًا.

وقد اضطرّت مارغريت، الشقيقة الصغرى للملكة إليزابيث، لإلغاء زواجها من ضابط القوات الجوية الكابتن، بيتر تاونسند، الذي كان مطلقًا أيضًا، لكن الطلاق أصبح الآن أمرًا أكثر شيوعًا في العائلة المالكة.

ومن بين أبناء الملكة إليزابيث الأربعة انتهت ثلاث زيجات بالطلاق، وكان أكثرها إثارة للدهشة طلاق والدي هاري ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته الأولى الأميرة الراحلة ديانا في 1996 بعد 15 عامًا من زواجهما، الذي نسجت حوله القصص الخيالية وقبل عام من وفاة ديانا في حادث سير في باريس.

وتزوج تشارلز من كاميلا باركر بولز دوقة كورنوال، وهي مطلقة، في 2005.