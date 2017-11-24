الفنانة أحلام تخرج عن “طورها” وتوضح حقيقة “تميم النبي” (فيديو وصور)

اكتفت الفنانة الإماراتية، أحلام، طوال فترة الأزمة التي تمر بها، على خلفية موقفها من قطر، عبر صفحتها الرسمية “تويتر”، بتغريدات حاولت من خلالها إثبات ولائها للإمارات، مكتفية ببعض التوضيحات حول مواقف وانتقادات صدرت ضدها هنا وهناك.

لكن مقطع فيديو، كان قد انتشر قبل أيام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أورده موقع “إرم نيوز” في وقت سابق، أثار عاصفة جديدة ضدها، بعد ظهورها في حفل، قيل إنه في قطر، وهي تمتدح حاكمها الشيخ تميم.

واتهم ناشطون عبر مواقع التواصل، الفنانة أحلام، بأنها وصفت الشيخ تميم بـ”النبي”، في الوقت الذي قال فيه آخرون، إنها قالت “الأبي”.

والتزمت أحلام الصمت فترة من الوقت، بشأن اتهامها بوصفها الشيخ تميم بـ”النبي”، وغنائها في قطر، مكتفية بنشر تغريدة مثبتة عبر صفحتها “تويتر”، تعلن فيها ولاءها للإمارات، وفي ذات الوقت، أنها لا يمكن أن تتجاهل بلد زوجها، بطل الرالي القطري، مبارك الهاجري، وأبنائها.

وفي ظل استمرار الهجوم على الفنانة الإماراتية، وجه مغرد إماراتي يدعى “حمد المزروعي”، انتقادًا قاسيًا لها، أمس الخميس، حيث قال: “يا العايبة، الحين تميم المجد، ولا تميم النبي، هذا تميم الرقلة، إنتي حرام تكونين فنانة، لو بعدك تغنين في ملهى الكاف دروا في لندن بـ200 جنيه، كان أحسن لج”.

ويبدو أن هذه التغريدة، أخرجت أحلام عن “طورها”، حيث ردت على المغرد المزروعي، مدافعة عن غنائها للشيخ تميم، قائلة :”روح، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، جعلك تشوفها في أغلى ما عندك يارب، الظلم ظلمات، وربي سبحانه بياخذ حقي منك إن شاء الله، مثل ما أخذه من غيرك، ترى تربينا ونحن نغني لشيوخنا وشيوخ الخليج، وإذا بعد هالأزمة حبيتوا تطعنون فيني بالظلم، وتبون كبش فدا، عيشوا حياتكم، كل ظالم وله يوم”.

وتابعت في تغريدة أخرى، معيدة تأكيد ولائها للإمارات: “وتراني بنت زايد بن سلطان، ومافي شي بيتغير، وشيوخنا ربي يحفظهم، ما يظلمون حد أبدًا، ولا ظلموني في يوم، ولا بيظلموني وأنا بنتهم، وولائي الأول والأخير لبلدي الإمارات، وإنت إن شاء الله بشوف فيك يوم، وكل فبركاتكم علي مكشوفة، وجعل كلامك عني تشوفه عاجلاً غير آجل، يا أرحم الراحمين”.

كما عادت وأضافت، موجهة ألفاظًا قاسية للمغرد المزروعي: “وأخيرًا يالله انقلع، وهذا آخر رد مني عليك وعلى غيرك، راح أمشي بطريقي وأفرح إني منحتك شرف الرد؛ لأني حرمة بس عن ألف رجال من شاكلتك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انتهى حديثك معي، والقضية اليوم برفعها عند رب السما، ياخذ حقي منك، وأوعدك وقتها بتغريدة ملكية”.

وأوضحت فيما يخص الأغنية: “والأغنية تقول تميم الأبي، مش النبي، وإذا أنا قايلة تميم النبي، الله ينتقم مني، وإذا إنت وغير تبلوا علي، الله ينتقم منك ومنهم شر انتقام، وأشوف فيك يوم عاجلاً غير آجل إن شاء الله، ولا تخاف الدنيا سلف ودين، وكما تدين تدان، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك”.

وتعرضت أحلام إلى انتقادات واسعة؛ بسبب موقفها من أزمة قطر، إذ سبق أن اتهمت برفضها المشاركة في أغنية “قولوا لقطر”، التي جمعت أبرز فناني الإمارات والخليج، وهو ما نفته، حيث قالت: إنها “لم توجه لها دعوة للمشاركة”.