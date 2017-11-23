أحلام: لا تحملوني ما لا أطيق

بعد الجدل الواسع الذي أُثير منذ أيام حول انتشار فيديو لها وهي تغني أغنية قيل إنها بحفل أحيته في قطر، عادت المطربة الإماراتية أحلام لتؤكد ولاءها لبلدها الإمارات، ولكن في الوقت عينه أكدت أنها لم تنسَ بلد زوجها مبارك الهاجري، بطل الرالي القطري.

وقالت أحلام في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “أنا إماراتية ولي الفخر وأفدي بلادي وشيوخها وأهلها بروحي، وزوجي وأولادي من قطر ولها فضل علي، والسعودية تاج راسي والخليج كله صاحب فضل علي.. فلا تحملوني ما لا أطيق واتقوا الله في وفي أنفسكم”.

وتعرضت أحلام إلى انتقادات واسعة بسبب موقفها من أزمة قطر، إذ سبق أن اتهمت برفضها المشاركة في أغنية “قولوا لقطر” التي جمعت أبرز فناني الإمارات والخليج، وهو ما نفته، حيث قالت إنها “لم توجه لها دعوة للمشاركة”.

وكانت تقارير إعلامية استنتجت أن قرار mbc باستبعاد أحلام من لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” جاء لعدم مشاركتها في “قولوا لقطر”؛ حفاظًا منها على مشاعر زوجها القطري.