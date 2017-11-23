حبس المطرب إيمان البحر درويش.. لهذا السبب

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس المطرب إيمان البحر درويش، لمدة سنة بتهمة إصدار شيك دون رصيد.

وأصدرت محكمة جنح الدقي (وسط العاصمة القاهرة)، قرارًا بحبس إيمان البحر درويش لمدة عام وتغريمه 500 جنيه، بتهمة إصدار شيك دون رصيد، بعدما تلقّت تقرير التحقيقات، الذي أفاد بعدم إيفاء المطرب بشيك بنكي تعهد به إلى أحد الأشخاص.

وكان المحامي محمد عبدالله يوسف تقدم ببلاغ رقم 9586 لسنة 2017 اتهم فيه إيمان البحر محمد سيد درويش بإصدار شيك بنكي دون رصيد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مشاهير أحكامًا قضائية بالحبس والتغريم لأسباب مادية، حيث يتعرّض أغلبهم لحالات تعثر مالي خاصة في نهاية مشوارهم الفني.