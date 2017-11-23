بعد الغناء والتمثيل.. عمرو دياب يقتحم مجالًا جديدًا في العام المقبل

أعلن النجم المصري عمرو دياب عن اقتحامه لمجال تقديم البرامج، من خلال حسابه الرسمي على موقع “انستغرام” و”تويتر”.

ونشر دياب صورة له أثناء توقيعه لعقد البرنامج، معلقًا: “برنامج جديد على قناة الحياة في أكتوبر 2018”.

وأكدت مصادر بقناة الحياة، أن المنتج تامر مرسي نجح فى إقناع “الهضبة” بتقديم برنامج تلفزيوني من إنتاجه، وأوضحت المصادر، أن البرنامج سوف يتناول قصة صعود عمرو، وحكاياته التي أثرت في مشواره الفني.

ويأتي التعاقد مع الهضبة في إطار تطوير قناة الحياة، التي تولت رئاستها الدكتورة هالة سرحان.

والمعروف أن عمرو كان تعاقد مع “العدل جروب” على بطولة مسلسل “الشهرة” منذ 3 سنوات، وحتى الآن لم يدخل طور التنفيذ.

وما زال الهضبة يواصل التحضيرات لتصوير فيلمه الجديد، الذي ستشاركه البطولة فيه الفنانة دينا الشربيني.

وكان النجم عمرو دياب طرح أغنية “الفرحة”، بالتزامن مع صعود مصر لمونديال روسيا 2018، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.