بالفيديو.. الفنانة نور الغندور تنهي الجدل بشأن جنسيتها

كشفت الفنانة نور الغندور عن جنسيتها، واضعة بهذا حدًا للجدل حول هويتها، خلال ظهورها في الحلقة الثانية من الموسم الثالث من برنامج “أنت أونلاين” مع الإعلامي وسام بريدي على قناة دبي الإماراتية، أمس الثلاثاء.

وأكدت نور أنها مصرية من مواليد الكويت، حين سألها وسام “أنت مصرية من مواليد الكويت”، وأجابت “نعم”.

وقالت إن لهجتها المصرية والكويتية جيدتين، موضحة أنها في الأعمال الكويتية الدرامية تتحدث الكويتية بطلاقة.

وبسبب هذا الإتقان للهجتين المصرية والكويتية، كان الجدل دائمًا يدور حول حقيقة جنسية الفناة نور، وموضع تساؤل من قبل متابعيها، ورغم أن العديد من وسائل الإعلام العربية ذكرت سابقًا أنها مصرية، إلا أن نور في هذه المرة أكدت الخبر بشكل صريح عبر “أنت أونلاين”.

وقالت نور على صفحتها بموقع “انستغرام” بعد بث الحلقة، إنها تشكر القائمين على البرنامج، وخاصة مقدمه المذيع وسام بريدي، مؤكدة أن الحلقة الأخيرة كشفت نسبة 80% من شخصيتها.

يذكر أن الفنانة نور الغندور، تبلغ 24 عامًا، ومقيمة في الكويت، قد بدأت مشوارها الفني بصفتها مذيعة، ثم اتجهت إلى التمثيل بعد اختيارها إحدى بطلات مسلسل “سكن الطالبات”، لتشارك لاحقًا في العديد من المسلسلات الكويتية.