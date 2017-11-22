حزن بسلطنة عمان على وفاة الفنان سالم بن علي سعيد

توفى الفنان العماني سالم بن علي سعيد، والملقب بـ”سفير الأغنية العُمانية” يوم الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عاماً في تايلند، بعد أن كان تعرض خلال الأيام السابقة، لأزمة صحيـة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعبر العمانيون من خلال موقع التواصل الاجتماعي عن خسارتهم الكبيرة برحيل الفنان وحزنهم الشديد عليه، داعين الله أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان هاشتاغ “سفير الأغنية العمانية” تصدر الترند العُماني، وغرد رحيق الفارسي ” رحل #سفير_الأغنية_العُمانية سكن في ذاكرتنا، بأغان رائعة لا زلنا نرددها إلى اليوم مثل “يا ناس يا أهل الهوى” و”عش سعيد” و” مسافر” و”لك يوم” وغيرها .. ربِ اغفرله وارحمه وأكرم نزله.

وغرد محمود تبوك “سفير_الأغنية_العمانية في ذمة الله ، رحل أبوهشام ، رحل من قدم الكثير لهذا الوطن #دعواتكم له اللهم ارحمه وأسكنه في جنات النعيم ( اللهم آمين )”، وغردت عالية الفارسي ” إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك ذكرياتنا مع جمال صوتك لن تُنسى”.

تودعُ عُمان اليوم ببالغِ الحزن أحد أبنائها البررة، #سفير_الأغنية_العمانية وشادي الجنوب سالم بن علي بن سعيد ، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته . pic.twitter.com/No2ViEIXgk — بثينة دافنشي ★ (@_Buthn) November 22, 2017

واستذكر العمانيون رحيل الفنان سالم بهوان قبل أشهر قليلة فغرد الشيبة خلفان ” كانا يسيران معاً .. ودعت #عُمان قبل أشهرٍ قليلة الفنان #سالم_بهوان، وهاهي اليوم تودع #سفير_الأغنية_العمانية سالم علي، رحمة الله عليهما، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وبدوره غرد حسين حاردان ” ببالغ الحزن تلقينا خبر وفاة الفنان سالم علي سعيد بعد معاناته مع مرض السرطان نسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته #سالم_علي_سعيد #سفير_الاغنيه_العمانيه”.

وتداول العُمانيون، عبر حساباتهم الخاصة، ومن خلال الهاشتاغ، مقاطع عديدة لأغاني الفنان الراحل داعين له بالمغفرة.

ويُعدّ الفنان الراحل من أبرز رواد الفن العماني، إذ قدّم مجموعة من الأعمال الوطنية والعاطفية، وحازت أغانيه شهرة واسعة داخل السلطنة وخارجها.

وبرز الراحل في الأعياد والمناسبات الوطنية، مُسجلاً حضوراً لافتاً للأغنية العمانية.

ومن أبرز الأغاني التي قدمها “سفير الأغنية العمانية”: “لك يوم”، و”البلبل الشادي”، و”مسافر”، و”عش سعيد”، و”عِشرة عمر”.