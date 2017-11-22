ماذا قالت شيرين في تحقيقات نقابة الموسيقيين؟

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، إن الفنانة شيرين عبدالوهاب امتثلت للتحقيق أمام النقابة، وقالت إنها وجهت اعتذارها للشعب المصري؛ لاستحقاقه هذا الاعتذار بعد إحساسه بالألم والغضب من مزحة و”هزار سخيف” غير مقصود، ولم تعنه مطلقًا في فيديو بثه متربصون ومترصدون.

وذلك رغم وجود فيديو الحفل بالكامل، الذي يثبت حسن نيتها، وأفعالها، وحقيقة مشاعرها، وسلوكها تجاه وطنها.

وأوضح النقيب، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن شيرين قالت إنها تحب وطنها، ولا يستطيع أحد المزايدة عليها، وتعتز بانتمائها لنقابة الموسيقيين، وحضورها التحقيق أكبر دليل على احترامها للوائح وقوانين النقابة.

وأضاف شاكر أن شيرين فنانة كبيرة، وتحملت مسؤولية الموقف تمامًا، واستجابت لقرار مجلس النقابة بصدر رحب، ولا توجد خصومة لها مع النقابة، وما يحدث هو إجراء داخلي فقط؛ للحفاظ عليها، وحمايتها لمكانتها الكبيرة، ولأنها ابنة لهذا الكيان الكبير، الذي مثله عبر تاريخ الفن رموز كبار مثل أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب.

وكانت شيرين قد امتثلت للتحقيق، مساء الثلاثاء، وأشادت بكل من وقف معها وساندها في محنتها.

وبدأت أزمة شيرين بنشر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها من حفل في الشارقة يناير الماضي، ظهرت فيه وهي ترد على معجبة طلبت منها أغنية “ماشربتش من نيلها”، قائلة: “ها يجيلك بلهاريسيا”.