“ضحك إبليس”.. الفنان الإماراتي خميس المهيري ينطلق بالأغنية الخليجية لآفاق جديدة

طرح الفنان الإماراتي الشاب، خميس المهيري، أغنيته الجديدة “ضحك أبليس” في خطوة طموحة نحو اقتحام الساحة الفنية.

وتشكل هذه الأغنية انطلاقة مختلفة للفنان المهيري، خاصة وأنها جاءت مختلفة عن السائد الخليجي من حيث الألحان والتوزيع والكلمات، وهو ما ينبئ بنمط جديد للأغنية الخليجية عمومًا.

موقع “إرم نيوز” كان له هذا الحوار مع الفنان الشاب:

– حدثنا عن تجربتك الأولى في عالم الغناء، هل جاءت الفكرة بشكل مفاجئ أو كنت تنتظر الوقت المناسب فقط؟

فكرة دخولي مجال الغناء جاءت بشكل مفاجئ، وكان هذا قبل عشر سنوات حين كان عمري 16 عامًا من خلال أغنية “99 بالمية”، وهي من كلمات الشاعرة القديرة ريانة العود وألحان الموادع، وعملت لها “فيديو كليب”.

– هل تفكر في طرح الأغنية منفردة أو تفكر في ألبوم غنائي، وهل تطمح إلى تصويرها كفيديو كليب؟

حاليًا سأطرح الأغاني بشكل منفرد، ومن الممكن في المستقبل أن أطرح ألبومًا غنائيًا.

– توزيع الأغنية يبدو مختلفًا عن النمط الخليجي، هل ترى أن الأغنية الخليجية الشبابية تتجه إلى معاصرة أنماط موسيقية مختلفة أكثر؟

نعم، إنها تختلف عن النمط الخليجي في الألحان والتوزيع والكلمات، وسبب اتجاهي لهذا النمط جاء على حسب احتياج السوق حاليًا، وأغنية “ضحك إبليس” من كلمات وألحان الشاعر عبدالرحمن بن طارش.

– اقتحمت عالم الفن عن طريق التمثيل، فهل دلفت مجال الغناء تحولًا عنه أو رغبة في المجالين معًا؟

نعم، بداياتي في الفن كانت مع التمثيل، وكان عمري 12 عامًا حين شاركت في مسلسل “آخر الزمن” ومن ثم مسلسل “حاير طاير”، ثم اتجهت للغناء، وأنا أرغب بالمجالين حاليًا، رغم ابتعادي في الوقت الحالي عن التمثيل؛ بسبب انشغالي بالدراسة والعمل معا، وذلك لأن التمثيل يحتاج لتفرغ أكبر.

– ما الذي يعمل عليه خميس المهيري أيضًا؟ وإلى ماذا يطمح؟

حاليًا في مجال الغناء ولدي قروب إعلامي يحمل عنوان “شال وشيلة” وقريبًا سأتخرج في الجامعة وأواصل العمل في مجال التثميل، وأيضا لدي رغبة في كتابة القصص والسيناريو.

– كلمة أخيرة منك؟

في النهاية، أحب أن أشكر رفيق دربي الشاعر عبدالرحمن بن طارش وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل.