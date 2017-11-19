هبة طوجي تحيي حفلها الأول في الرياض

أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن استضافة الفنانة الصاعدة هبة طوجي، لتقدم حفلًا غنائيًا استعراضيًا، وذلك للمرة الأولى، في المملكة العربية السعودية.

​وكانت الهيئة، قبل يومين، نشرت إعلانًا تشويقيًا عن الحفلة، على حسابها على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، من دون ذكر اسم الفنانة.

​وتنظم الحفلة يوم الـ 6 من ديسمبر، فى العاصمة السعودية الرياض، بمركز الملك فهد الثقافي، وحددت الهيئة العمر الأدنى للحضور 15 عامًا.

وجاءت فكرة الحفل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع أكثر انفتاحًا، والتي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

​وقالت الهيئة فى إعلانها عن الحفلة، على موقعها الرسمي: “استمتعوا بعرض فريد من نوعه مع النجمة ذات الصوت المميز، والمواهب العديدة، التي اكتسحت برنامج المواهب الشهير ذا فويس: أحلى صوت”.

وغردت قائلة: “بنات عرفتوها؟، اللي راح تيجي صح، تسوي ريتويت، ممكن تفوز بتذكرتين”.

ويتراوح سعر تذكرة الحفل ما بين 350 إلى 750 ريالًا سعوديًا.