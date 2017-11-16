الشاعر محمد عاطف والفنان رامي جمال يدافعان عن مشاركتهما بـ”عندي ظروف”

دافع الشاعر المصري محمد عاطف، عن تأليفه أغنية “عندي ظروف” للمطربة شيماء، في أول رد فعل له عقب الاتهامات التي وجهت للكليب بأنه “فاضح” ويحتوي “مشاهد غير لائقة”.

وقال عاطف: “قدمت أغنية محترمة”، متابعًا: “لا يوجد ما يخدش الحياء في كلمات الأغنية، وكان من الممكن أن تغنيها مطربات شهيرات مثل عفاف راضي أو صفاء أبو السعود”. وفق تصريحات له لموقع “مصراوي”.

ونفى الشاعر علاقته بالفيديو كليب الذي أثار الجدل، مبينًا أن علاقته مع المطربة كانت في تعاقده على الأغنية فقط، لافتًا إلى أن شيماء قد تكون ضحية للمنتج أو المخرج، كونها صغيرة السن ولم تتجاوز 20 عامًا.

ورفض “عاطف” ربط تعاونه مع شيماء بماضيها، خاصة وأن لديها فيديو كليب سابقًا بعنوان “سونا”، وقال: “لا يهمني ماضي المطربة، وهناك البعض ممن كان ماضيهم سيئًا، وبعد تعاوني معهم قدموا محتوى مختلفًا”.

بدوره، تبرأ الفنان رامي جمال، عبر جميع صفحاته على مواقع التواصل، من فيديو كليب “عندي ظروف”، ونفى علاقته به، مبينًا أنه عمل على تلحين الأغنية فقط.

وكتب في أول تعليق له: “يرجى العلم بأنني غير مسؤول عن محتوى أي فيديو كليب يتم تصويره لأي أغنية من ألحاني وغناها مطرب أو مطربة، حيث إنني أتعاقد مع شركات الإنتاج كملحن و ليس كمخرج، و لا يكون لدي علم في غالبية الأحيان بإمكانية تصوير الأغنية من عدمه، ومحتوى الفيديو يخص منفذيه ومنتجيه”.

يذكر أن هجومًا واسعًا طال “عندي ظروف” عقب اتهامات للقائمين عليه وللمطربة بـ”الإباحية”، ما دفع نقابة الموسيقيين في مصر لإلغاء عضوية شيماء، على خلفية الفيديو كليب، كما أن مباحث الآداب فتحت تحقيقًا بشأن محتواه.