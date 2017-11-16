رشيد عساف: سأبدأ بعمل بدوي بعد الانتهاء من “الواق واق” (صور)

كشف النجم السوري رشيد عساف، في تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، أنه يستعد بعد الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل “الواق واق”، مع المخرج الليث حجو، لدخول عمل بدوي ضخم، سيجري تصويره بين دول الخليج وبلاد الشام، مؤكداً أن قبوله بالعمل، إضافة إلى القصة، تأتي بناء على طلب جمهوره، وتوقهم لرؤيته بعمل بدوي جديد، مفضلاً عدم الكشف عن تفاصيل العمل، في الوقت الحالي.

وحول مشاركته في مسلسل “الواق واق”، الذي أصبح في مراحل تصويره الأخيرة، أكد عساف أن شخصيته في العمل، وهي “الماريشال عرفان الرقعي”، تعتبر من أكثر الشخصيات التي قدمها صعوبة، خلال مسيرته الفنية؛ لكونها الشخصية العسكرية المحورية في العمل، والتي تتمتع بالتركيز والتواصل الدائم مع الشخصيات الأخرى؛ لضبط العلاقات والأمور، في محاولة منه لفرض سلطته على أرض “الواق واق”، متمنيًا أن تظهر هذه الشخصية بملامح وأداء خاص، كون العمل بأكمله يتمتع بخصوصية كبيرة، وأقرب إلى العمل المسرحي، الذي يحتاج لتركيز عالٍ، بحسب قوله.

واعتبر عساف، أن العمل فرصة لا تعوض، فثقته بالثنائي المتميز: الليث حجو وممدوح حمادة، اللذين خاض معهما تجربة ناجحة في مسلسل “الخربة”، بالإضافة للنص والدور الهامين؛ من أبرز الأسباب التي دفعته للموافقة مباشرة على الدور.

وحول رأيه بقضية الأجزاء للمسلسلات التلفزيونية، أكد عساف، أنه يقف إلى جانب الأجزاء المتتالية لعمل ما، شرط أن يحتاج العمل لهذه الأجزاء، وأن تحتمل أحداثه هذه الإطالة، بالتزامن مع تحقيق شرط النجاح المتصاعد مع كل جزء جديد، مضيفاً أنه في حال عدم وجود أي تطور في الأحداث، فيجب الاكتفاء بجزء واحد، مؤكداً أن هذا هو سبب انسحابه من بعض الأعمال؛ خوفاً من الوقوع في التكرار.

يذكر أن النجم رشيد عساف، ينتظر عرض مسلسل “الغريب”، وهو عمل اجتماعي من بطولته، وتشاركه في البطولة الفنانة رنا شميس، وقد تم إنجازه العام الماضي، ولكن تم تأجيل عرضه إلى العام المقبل.