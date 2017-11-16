نقابة الموسيقيين تقرر إيقاف مطربة “عندي ظروف”

قال رئيس لجنة المتابعة والتفتيش بنقابة الموسيقيين المصرية، علي الشريعي، إن النقابة قررت إلغاء عضوية مغنية تدعى شيما؛ على خلفية كليبها الأخير الفاضح “عندي ظروف”.

وقال الشريعي، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إن التحقيقات ستجرى مع المطربة خلال ساعات”، لافتًا إلى أن النقابة اتخذت قرارًا داخليًا، قبل إجراء التحقيقات، بإنهاء عضوية المطربة ووقفها عن العمل الفني، خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن النقابة لن تراعي أية مبررات من المطربة عن الكليب الفاضح، الذي ظهرت فيه وأثار الرأي العام، مؤكدًا أن النقابة حريصة على مراعاة الآداب العامة ومشاعر المواطنين، والحفاظ على الهوية المصرية، وعدم الخروج عن السياق العام.

وعلمت “إرم نيوز”، من مصدر أمني، أن مباحث الآداب تجري حاليًا تحقيقات، بشأن الكليب الفاضح؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها، خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن التحقيقات ستكون من خلال فحص محتوى الفيديو، ومدى خروجه عن السياق العام، مشيرًا إلى أن التقرير المبدئي يدين المطربة؛ لاحتواء الكليب على مشاهد غير أخلاقية.

بدورها، أعلنت شركة NG للإنتاج الفني، عن عدم مسؤوليتها عن وضع اسم شركتها على كليب “عندى ظروف”، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المطربة؛ لاستخدامها اسم الشركة والشعار المسجل الخاص بها، على هذا العمل.

يشار إلى أن كليب “عندي ظروف”، أحدث خلال الساعات الماضية، حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر المغردون، أن الكليب احتوى على أفعال فاضحة، وإيحاءات جنسية.