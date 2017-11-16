شاهد ردة فعل المطرب دريك عندما تحرش أحد معجبيه بسيدة أثناء حفلته (فيديو)

كشف فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، رد الفعل النبيل للمطرب العالمي دريك؛ بعدما رصد تعرض سيدة للتحرش في إحدى حفلاته.

وأوقف مغني الراب الشهير الحفل، بعدما رصد أحد معجبيه يتحرش بسيدة أثناء الحفل، وتوعد للرجل بالنزول من على المسرح، وضربه ضربًا مبرحًا، بسبب فعلته.

ووفقًا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، يمكن سماع دريك يقول: “إذا لم تتوقف عن لمس الفتيات، سوف آتي وألقنك درسًا قاسيًا”، بعد توقفه في منتصف الأغنية، وتحذير الرجل عدة مرات.

وتم تصوير الفيديو، من قِبل أحد المعجبين، الذي كان على مقربة إلى حد ما من مغني الراب، أثناء تلك الواقعة.

وفي كل مرة حذر فيها دريك الرجل، كان جمهوره يهتف تشجيعًا له، ولكن بعد ذلك هدأ الأمر وعاد دريك لأغنيته، ومن غير الواضح، ما الذي فعله الرجل تحديدًا.

وقد جذب الفيديو الكثير من الثناء على مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك بعد عدة قصص، وواقعات اعتداء جنسي، ومضايقات، انتشرت بكثرة مؤخرًا. وأبرزها الادعاءات الكثيرة المقدمة ضد المنتج “هارفي واينستن”.