كيف تفاعل مشاهير الفن والإعلام مع أزمة شيرين عبدالوهاب? (فيديو)

اختلفت ردود الأفعال تجاه التصريحات، التي أساءت فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى نهر النيل، بعد الفيديو، الذي انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هناك من عارض بشدة، ووجه لها انتقادات حادة، وهناك فريق آخر رأى أن الاعتذار يكفي، مطالبًا شيرين بعدم تكرار ما حدث.

كانت شيرين قد ردت على طلب إحدى الحضور في حفلة بالإمارات بأداء أغنية”مشربتش من نيلها”، التي تتعلق بمصر ونيلها، لترد شيرين “بلاش هيجيلك بلهارسيا”، الأمر الذي أثار الغضب تجاهها، مع حالة من الجدل تسببت في إحالتها للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين، ومقاضاتها بتحديد جلسة في الـ23 من ديسمبر لبدء محاكمتها بناء على بلاغ.

ورصد “إرم نيوز” ردود أفعال طيف واسع من المشاهير في مجالات الفن والإعلام، الذين تباينت مواقفهم تجاه شيرين.

تامر أمين

وانتقد الإعلامي تامر أمين شيرين قائلًا: “كنا نظن أن لدينا قامة فنية اسمها شيرين، وحباها الله بموهبة كبيرة، ولكنها لا تحافظ على موهبتها.. وتخلط ما بين الهزل والجد، وتحوله لإساءة لمصر، ما قالته شيرين نكتة سخيفة”.

وأضاف: “عمرو دياب، و محمد منير، فنانان كبيران ليس بفنهما فقط؛ لكن لأنهما أدارا موهبتيهما بنجاح وبضبط اللسان ..سقطة شديدة”.

لميس الحديدي

وقالت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “هنا العاصمة”: “شيرين من أجمل الأصوات؛ لكن كل فترة لها مشكلة، هذه المرة أخطأت في حق البلد، إن كانت تعي ما تقوله، فتلك مصيبة، وإن كانت لا تعي فالمصيبة أعظم، العفوية لها حدود”.

وتساءلت لميس: “هل تخرج شيرين للغناء، وهي في كامل وعيها أم لا.. لأن شيرين قالت: إنها شاهدت ما حدث لأول مرة.. هذه كارثة”.

عمرو أديب

وانتقد الإعلامي عمرو أديب خطأ شيرين؛ لكنه في نفس الوقت رفض الهجوم الشرس عليها بشكل يزيد عن الحد، مؤكدًا أنه لن يحابي شيرين هذه المرة؛ لأنه تلقى العديد من التهديدات، لو وقف في صفها في مشكلتها الأخيرة.

وعلق أديب: لن أدافع عن شيرين، أنا ضد ما فعلته، شيرين سخرت من مرض مؤلم توفى بسببه عبد الحليم حافظ، شيرين تقول كلام سخيف جدًا، مش عيب تستعيني بآخرين ، قربي ممن هم أكثر منك خبرة”.

محمد الغيطي

وشن الإعلامي محمد الغيطي هجومًا شرسًا على شيرين في برنامجه”صح النوم”، وقال: “هل كانت شيرين متزنة؟ واضح أنها كانت (ضاربة حاجة)، الفلوس لما تكتر بتعمل أسوأ من ذلك”.

وأضاف: “لن أقف عند الجانب الأخلاقي لشيرين، شيرين جاهلة، ولا تعرف قيمة الكلمة التي لحنها ملحن أو وزعها موزع، هي تدمر نفسها، اذهبي لتلقي العلاج”.

وائل الإبراشي

في المقابل وخلافًا لزملائه، كان الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج “العاشرة مساء”، أكثر رأفة بشيرين، رافضًا الهجوم الشرس عليها؛ بالرغم من أخطائها، قائلًا: إن الكثير يتعامل مع شيرين بمنطق “اذبح تربح”.

وقال الإبراشي: “ادبح تربح .. شعار يرفعه الكثيرون الآن، شيرين أخطأت، لكن المشكلة أننا نتعامل بمنطق ادبحوا شيرين عبدالوهاب تدخلوا الجنة، وكأن شيرين ألحقت الأذى بالنيل أكثر من سد النهضة، ولابد من حسن النية، وشيرين لا تريد الإساءة لمصر والنيل”.

وأضاف: “أعتقد أنها غير متعمدة، فقد غنت الأغاني الوطنية وللشهداء، الأخطاء تواجه بالاعتذار، والمحاسبة، وليس الإعدام، ووقف الأغاني والأعمال”.

محمد الباز

واستعان برنامج”90 دقيقة”، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز بطبيب نفسي؛ لتحليل شخصية شيرين، حيث قال الدكتور جمال فرويذ، أستاذ الطب النفسي، أنها تعاني من اللامبالاة، والسلبية، وعدم الاكتراث بتوابع التصرفات، وهذا اضطراب في الشخصية، وليس مرضًا نفسيًا، ولابد من مستشار نفسي لها؛ تجنبًا لافتعال المشاكل.

وقال الباز: “شيرين مريضة نفسيًا، وتتابع بالفعل عند طبيب مصري مشهور”.

نجوم الفن

وقالت الفنانة الاستعراصية سما المصري في تسجيل صوتي لها: ” أنا مش هرد عليكي؛ لأن أنا بره مصر، لكن واضح إنك نسيتي القمل في الشعر وأيام الكحرته، مياه النيل، هي اللي نضفتنا كلنا، على فكرة مش إنت لوحدك”.

وأكد الملحن والموسيقار الكبير حلمى بكر أن “شيرين دبحت نفسها بيدها ، لم تتعلم من أخطائها، لم يوقفها أحد، التحدث بحجم النجومية، وغير ذلك مرفوض، ،ما تصدره بين الحين والآخر يحزنني، هي مش كوميدية علشان تقول نكت على المسرح، الميكروفون للغناء فقط”.

وأعلن الملحن عمرو مصطفى، ملحن أغنية “مشربتش من نيلها” قطع التعامل مع الفنانة شيرين، في مداخلة مع لميس الحديدي قائلًا: “شيرين صعبانة عليّا، وأنا عمري ما هشتغل معاها مدى الحياة، الهوجة دي كبيرة قوي على شيرين، حدث شرخ بيني وبين شيرين”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تضامن بعض الفنانين مع شيرين، أبرزهم: المطربة أنغام، والفنانة غادة عبد الرازق، وكتبت غادة عبد الرازق “فنانة جميلة، ومحترمة، ومتأكدين أنك تحبين مصر مثل النفس الذي يخرج منك، وأكدت غادة أنها تصدق المطربة فيما تقوله في بيانها، فيما كتبت أنغام “بنت مصر، واعتذرت، وخلاص كفاية كده”.

وأشادت الفنانة اللبنانية دولي شاهين بموهبة شيرين عبد الوهاب، وأكدت أنها تحب الاستماع لأغانيها، مؤكدة أنها حرة في تصريحاتها، وليس من الصحيح منعها من الغناء لمجرد تصريح اعتذرت عنه.

وأضافت أن مشكلة شيرين عبد الوهاب أنها عفوية للغاية، وتتحدث بسرعة بكل ما يدور في عقلها دون أن تقصد، داعية الناس لعدم “شنقها” لمجرد خطأ.

يذكر أن شيرين قد أصدرت بيانًا اعتذرت فيه عما حدث، إلا أن التلفزيون المصري قرر وقف أعمالها، كذلك وقف بث الأغاني الخاصة بها لحين التحقيق معها، ثم وجهت خلال الساعات الماضية الشكر لكل من ساندها، في تعليق عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي”.