كيم كارديشيان تكشف بالخطأ عن جنس طفلها القادم (صور وفيديو)

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان ،بالخطأ عن جنس مولودها الثالث، حيث من المقرر أن تنجب كارديشيان طفلة من زوجها النجم كاني ويست ؛لتكون أختًا لابنها سانت البالغ من العمر عامين ،وطفلتهما نورث ويست ،التي تبلغ من العمر أربعة أعوام.

وكشفت كيم البالغة من العمر “37 عامًا: عن جنس مولودتها عن طريق الخطأ، أثناء برنامج تلفزيوني ،حيث كانت تتحدث عن تجهيزات الـ”بيبي شاور” لمولودتها بصيغة المؤنث.

وسرعان ما أدركت المذيعة ألين، أن المولودة القادمة ستكون فتاة فقالت لها: “هل سيكون الجنين القادم فتاة؟، فارتبكت كيم ثم ابتسمت.

وقالت كيم: إن ابنتها الكبرى نورث متحمسة حقًا لإنجاب فتاة، حيث لا تجد في شقيقها سانت شيئًا جيدًا.

وقال موقع “TMZ”: إن كيم وكاني استعانا بأم بديلة لإنجاب طفلهما الثالث، يشار إلى أن كيم تعاني من حالة مرضية قد تؤدي لوفاتها إذا حملت مجددًا.

ودفع كاني وكيم للأم البديلة 45 ألف دولار، كما وضعا قواعد صارمة لها تشمل منع كل من التدخين وتناول المشروبات الكحولية أو المخدرات خلال فترة الحمل.