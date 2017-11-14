إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء بعد “إهانة” نهر النيل (فيديو)

أصدرت نقابة الموسيقيين، اليوم الثلاثاء، قراراً بإيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب، بعد الأزمة التي فجرتها بسبب ردها على إحدى المعجبات التي طالبتها بأغنية “ما شربتش من نيلها” في أحد حفلاتها بلبنان، قائلةً: “هيجلك بلهارسيا”.

وأكدت مصادر بالنقابة لـ “إرم نيوز” أن قرار الإيقاف سيتم رفعه بمجرد حضور شيرين عبدالوهاب للتحقيق معها حول مقطع الفيديو والشكوى المقدمة ضدها من أحد أعضاء النقابة.

وكان الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قد قرر استدعاء المطربة شيرين عبدالوهاب؛ للتحقيق معها، بشأن سخريتها من نهر النيل، في إحدى حفلاتها.

وأكد مصدر في النقابة، أنه تم إخطار شيرين بطلب الاستدعاء، وحدد لها موعد لمقابلة النقيب، الخميس المقبل.

وكانت شيرين قد تعرضت لهجوم حاد، من قبل جمهورها، وعدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سخرت من مياه النيل، بعد أن طلبت منها إحدى مستمعاتها أداء أغنية “ما شربتش من نيلها”، فردت ساخرة “هيجيلك بلهارسيا.. اشربي مياه معدنية أفضل”.

من جانبه، نفى ياسر خليل، مدير أعمال شيرين، نبأ الاستدعاء، واصفًا الأمر، بأنه بلبلة، وأن أعداء الفنانة المصرية، يحاولون اصطياد أخطائها والتربص بها.