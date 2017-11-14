الكشف عن أول دمية “باربي” محجبة في العالم (صور)

أعلنت شركة “ماتيل” الأمريكية، المعروفة بتصنيع دمى “باربي”، طرحها أول دمية محجبة، تجسد شكل بطلة المبارزة الأولمبية الأمريكية ابتهاج محمد، وشخصيتها.

وكانت ابتهاج محمد، أول رياضية أمريكية مسلمة محجبة، في 2016، تشارك في دورة الألعاب الأولمبية في رياضة المبارزة بالسيف.

وجاء الإعلان، عن الدمية في نيويورك، خلال حفل “نساء العام” الذي تنظمه مجلة “جلامور” العالمية المتخصصة في الموضة، إذ تم تكريم ابتهاج محمد، في إطار برنامج “باربي شيرو” الذي يكرم النساء الرائدات والمبدعات.

وقالت إحدى المتحدثات باسم “ماتيل”، أثناء الحفل إن “ابتهاج ألهمتنا صنعَ أول دمية باربي محجبة”، بحسب ما نقلت قناة “إن بي سي نيوز” الأمريكية.

وأضافت أن “طرح الدمية سيبدأ في الأسواق على الإنترنت خريف عام 2018″، لافتة إلى أن “الدمية ستكون شبيهة ابتهاج، ومرتدية حجابًا وخوذة وحذاء ماركة (نايك)، وبزي لاعبي رياضة المبارزة، وبيدها السيف الذي يستخدمه ممارسو هذه الرياضة”.

وتعليقًا على إعلان الشركة، قالت ابتهاج محمد في تغريدة عبر حسابها على تويتر الاثنين: “أنا فخورة لأنه بات الآن بإمكان الفتيات الصغيرات في كل مكان، أن يلعبن بدمية باربي التي اختارت أن ترتدي الحجاب، لقد تحقق هذا الحلم الطفولي”.

من جهته، قال نائب رئيس التسويق العالمي لدمى “باربي”، في بيان صدر عنه الثلاثاء، إن “ابتهاج محمد ستكون مصدر إلهام لعدد لا يحصى من الفتيات المحجبات”.

وشاركت ابتهاج العام الماضي في منافسات المبارزة بأولمبياد “ريو”، وتمكنت من حصد ميدالية برونزية، وكانت أول أمريكية مسلمة محجبة تشارك في الأولمبياد، وأول أمريكية مسلمة تنتزع ميدالية في منافسة أولمبية.

وأطلقت شركة “ماتيل” برنامج “شيرو باربي” عام 2015، الذي يهتم بتصنيع دمى تجسد النساء البارزات؛ ومن الرائدات اللواتي حُزنَ على هذا التكريم، لاعبة الجمباز الأولمبية غابي دوغلاس، وعارضة الأزياء آشلي غراهام، والممثلة زيندايا ماري.