المخرجة الإماراتية عائشة الزعابي تقتحم السينما الجماهيرية بـ”وصلنا ولا بعدنا”

انتهت المخرجة الإماراتية الواعدة، عائشة الزعابي، يوم السبت، من تصوير أول فيلم جماهيري طويل لها، يحمل اسم “وصلنا ولا بعدنا”.

ويعد هذا الفيلم، أول عمل طويل للزعابي، إذ يحكي قصة عائلة إماراتية تزورهم زوجة ابنهم، الأجنبية القادمة من لندن، في زيارة خاطفة بسبب رغبتها إنجاز رسالة ماجستير عن الإمارات في موعد محدد.

وتضطر العائلة إلى مرافقة الزوجة في رحلتها التي تبدأ من العاصمة أبوظبي وتنتهي في جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، إذ تواجههم في رحلتهم عدة مواقف طريفة ومضحكة.

والفيلم فكرة وإخراج عائشة الزعابي، سيناريو سماح رياض المغوش، ويشارك فيه النجوم الإماراتيون: الفنانة القديرة مريم سلطان، والفنان أحمد عبدالرزاق، والفنانة فاطمة الحوسني، والفنانة ريم حمدان، وبمشاركة المذيع محمد الجنيبي.

يذكر أن عائشة الزعابي سبق وأخرجت 4 أفلام قصيرة، وهي “البعد الآخر”، الذي حاز على جائزة أفضل فيلم إماراتي قصير في مهرجان دبي السينمائي 2014، و”إلى بيتنا مع التحية”، إذ حصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال عام 2016، و”ليلة في تاكسي” إضافة إلى فيلم “غافة”. كما حصلت على المركز الثالث في مهرجان أنقرة السينمائي العام الماضي، وعرضت أفلامها في مهرجانات عالمية عدة، منها ركن الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي.