الفنانة مي علي: أنا سعودية أبًا عن جد وأحظى بكامل حريتي

أعلنت الفنانة الشابة، مي علي، وبشكل حازم أنها سعودية “أبًا عن جد”.

وأكدت أنها تحظى بكامل حريتها في المملكة العربية السعودية، دون أي تقييد أو مضايقات، بالرغم من أنها فتاة “عصرية ومغنية”، بحسب قولها في حوار أجرته مع صحيفة “الرأي” الكويتية.

وقالت إن “حلمها بالشهرة الفنية بدأ مع “الأماكن” لفنان العرب محمد عبده؛ ما دفعها للتفكير مليًا باقتحام مجال الغناء واحترافه”.

وبدأت مي مشوارها في هذا العام مع أغنية “أعشقك طبعًا”، كاشفة أن في رصيدها أغنيتين فقط؛ لأنها “تفضل التأني”.

يذكر أن الفنانة مي علي هي شقيقة الممثلة إلهام علي، والتي شاركت سنة 2015 في “حارة الشيخ”.