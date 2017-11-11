أول مستثمر في “فيسبوك”: مارك زوكربرغ كان خجولًا ولا يستطيع تكوين جمل مفيدة

أعلن رايد هوفمان، مستثمر وأحد مؤسسي شبكة “لينكد ان”، أنه خلال لقائه لأول مرة مع مؤسس “فيسبوك” مارك زوكربرغ في بدايات تأسيس الموقع، كان خجولًا وغير قادر على تحويل أفكاره إلى كلمات يعبر بها عن تفكيره، ليقنع هوفمان ليستثمر في “فيسبوك”، وفقًا لما نشره موقع “ماشبل” التقني.

وأكد هوفمان أن مارك على الرغم من قلة كلامه واستغراقه لوقت طويل في النظر إلى الطاولة التي يجتمع عليها الحضور، إلا أنه كان صاحب رؤية نافذة حول مستقبل “فيسبوك” وكيف سيحوله إلى مشروع ناجح بكل المقاييس.

ورغم ذلك، تحول زوكربرغ ليصبح متحدثًا لبقًا أمام الجمهور وعدسات الكاميرات ومتمكنًا من التصرف في مختلف المواقف الصعبة، حتى أنه خرج بكل شجاعة ليشرح موقف شبكته الزرقاء من استغلال روسيا لها للتأثير على الانتخابات الأمريكية في 2016.

وأشار مؤسس “لينكد” إلى أن استثماره هو ورجل الأعمال بيتر ثيل في “فيسبوك” بحجم نصف مليون دولار في 2007، كان يعتبر خطوة موفقة كما أنها كانت دفعة قوية بدأ بها “فيسبوك” لأن يكون أقوى شبكة اجتماعية على الإنترنت.

وقال أيضًا: “بحسب ما أتذكر، أن “فيسبوك” برزت قوته من الوهلة الأولى، فخلال أول 6 أسابيع فقط كان 80% من طلاب جامعة هارفارد لديهم حسابات على الشبكة الزرقاء، ويستخدمونها بشكل يومي”.

كما أضاف هوفمان أن “فيسبوك” نجح في أن يتخطى جميع منافسيه ويتربع على عرش التواصل الاجتماعي، على الرغم من وجود العديد من الشبكات التي سبقته إلى هذا المجال مثل “ماي سبيس” و”فريندستر”.