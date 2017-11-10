شاهد بالفيديو.. هكذا علّق جورج وسوف على تكرار شائعة وفاته

سخر الفنان جورج وسوف من تكرار شائعات وفاته، التي تنتشر فور إعلانه إحياء أي حفلات جديدة، قائلًا: “شو بدكم فيني يا أولاد الحلال ارحمونا شوي”.

وأكد النجم السوري، في فيديو تم تداوله على صفحات محبي جورج وسوف على “فيسبوك”، “أنه يتمتع بصحة جيدة للغاية، وغير صحيح ما يُنشر بأنه مريض ولا يستطيع الحديث أو المشي على قدميه”.

ولفت جورج وسوف أنه لا يخشى الموت؛ لأن الكل سوف يقابل الله، موضحًا أن خبر الموت أسرع خبر ينتشر في العالم.

وأشار إلى أن الفترة القادمة تشهد حالة من النشاط الفني، إذ من المقرر أن يحيي حفلين في العاصمة الفرنسية باريس، يومي 24 و25 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

واستقبل الجمهور الأردني مؤخرًا المطرب جورج وسوف لدى وصوله عمّان، لإحياء حفل على مسرح الأرينا في جامعة عمّان الأهلية.