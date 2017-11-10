وفاة الممثل الأمريكي جون هيلرمان عن 84 عامًا

المصدر: ا ف ب

توفي الممثل الأمريكي جون هيلرمان، الذي شارك مع توم سيليك في بطولة مسلسل “ماغنوم” الشهير وفي فيلم “تشاينا تاون” لرومان بولانسكي، عن 84 عامًا على ما أعلنت ملحقته الإعلامية.

وأوضحت لوري دي وال، أنه توفي الخميس “لأسباب طبيعية” بمنزله في هيوستن في ولاية تكساس دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.

واشتهر هيلرمان المولود في تكساس والذي عمل بجهد ليتخلص من لكنة هذه الولاية القوية، في دور كبير الخدم البريطاني الأنيق هيغنز في مسلسل “ماغنوم” إلى جانب توم سيليك في دور التحري الخاص.

وفاز هيلرمان عن دوره في مسلسل “ماغنوم” الذي عرض خلال ثمانية مواسم وكان من الأكثر شعبية في التلفزيون في الثمانينات، بجائزتي “ايمي” و”غولدن غلوب”. ومثل هيلرمان أيضا في مسلسلات “موردر شي روت” و”ذي لوف بوت” و “كوجاك”.

وبدأ مسيرته الفنية في المسرح قبل أن يلفت نظر المخرج بيتر بوغدانوفيتش في مطلع السبعينيات، وشارك معه في “واتس آب دوك” و”ذي لاست بيكتشر شو”. وصور أفلاما أيضا مع ميل بروكس وكلينت ايستوود.