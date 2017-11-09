بعد استبعادها من “ذا فويس”.. أحلام “تُكابر” وتتحدث عن “محبة جمهورها”

وجدت الفنانة الإماراتية، أحلام، نفسها في وضع محرج بعد استبعادها من برنامج “ذا فويس” واستبدالها بالفنانة الكويتية نوال (والتي تجمعها بها عداوة).

وبعد عدة تغريدات حاولت فيها الفنانة الإماراتية، تجاهل خبر حلول نوال محلها، خرجت اليوم الخميس لتعلن عبر تغريدة من صفحتها الرسمية “تويتر”، أنها “تعتز وتفتخر كثيرًا بتقدير جمهورها لها”، وذلك بعد أن أوردت في التغريدة عدة حملات عبر “تويتر”، تظهر جمهورها وهو يدعمها.

وكتبت أحلام في التغريدة: “كم أنا فخورة بجمهوري كم أنا فخورة بوطني وبأهلي أهل الخليج، كم أنا فخورة بوطني العربي الكبير”.

وتابعت: “كم أنا فخورة بمحبتكم ودعمكم وهشتاقاتكم #كلنا_أحلام” و#أحلام اسعدتوني، هذا أكبر تقدير وأكبر نجاح”.

واختتمت حديثها: “وإذا تعرفون أحلام بتعرفون أنها لا تكل ولا تمل وترفض استراحة المحارب لانها قائد في مجالها”.

وجاء قرار استبعاد أحلام من برنامج “ذا فويس” مفاجئًا، خاصة أنها شاركت في مرحلتين من موسمه الجديد، وهما مرحلة الصوت وبس ومرحلة المواجهة، قبل أن تخرج الفنانة نوال الكويتية عبر صفحتها “تويتر” وتعلن أنها انضمت للبرنامج.

وظل مصير عضوية الفنانة أحلام في اللجنة معلقًا، وسط أحاديث عن استبعادها بسبب موقفها السياسي من أزمة قطر، حيث أشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن أحلام لم تقف مع وطنها الإمارات، وجاء ذلك بعد تغريدة نشرتها وانتقدت فيها أغنية “قولو لقطر”، معتبرة أن الأغنية بعيدة عن “الفن الراقي”.