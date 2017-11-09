“زينة” مهدّدة بالغياب عن موسم دراما رمضان لهذا السبب

وقّعت الفنانة المصرية زينة منذ أسبوع تقريبًا، على عقد بطولة مسلسل “الصعود للهاوية” أمام آسر ياسين وإخراج خالد مرعي وسيناريو وحوار حميد المدني.

وأعلنت “زينة” أن المسلسل سيعرض خلال رمضان المقبل، وأنها تعتبره نقلة في مشوارها الفني، وهو مأخوذ عن رواية الأديب الراحل “صالح مرسي”، والتي سبق تقديمها في فيلم سينمائي بطولة محمود ياسين، وعبلة كامل.

وعلمت “إرم نيوز” أن المسلسل مهدّد بالتوقف بسبب اعتراض زوجة الأديب “صالح مرسي” على المقابل المادي الذي عرضته الشركة المنتجة، حيث أخبرت الشركة أنها غير موافقة على المقابل، وإذا تم التصوير قبل موافقتها ستلجأ للقضاء للحفاظ على حقوقها.

وأكد مصدر داخل شركة الإنتاج أن التفاوض مع زوجة “صالح مرسي” وصل إلى طريق مسدود، لأنها تبالغ في طلباتها المادية، وقد توقفت جلسات التحضير للعمل لحين الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

والمعروف أن العديد من الأعمال الروائية للراحل “صالح مرسي” تم تحويلها إلى أعمال تلفزيونية ومن أبرزها: مسلسل “الحفار” بطولة نور الشريف، و”دموع في عيون وقحة” بطولة عادل إمام ومعالي زايد ومحمود الجندي، ومسلسل “رأفت الهجان”.