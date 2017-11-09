شكوى جديدة ضد كيفن سبيسي بتهمة الاعتداء الجنسي على شاب

المصدر: أ ف ب

تقدم شاب بشكوى ضد الممثل كيفن سبيسي بتهمة الاعتداء الجنسي عليه في تموز/يوليو 2016 في منطقة ساحلية قرب بوسطن، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في الموضوع على ما أكدت والدته الأربعاء.

وردا على سؤال، أشارت شرطة جزيرة “نانتوكيت” حيث وقعت الحادثة المفترضة إلى أنها لا تستطيع تأكيد أو نفي تقديم شكوى بتهمة الاعتداء الجنسي “من دون الاستحصال على إذن خطي من الضحية”.

وكانت الوالدة هيذر اونروه وهي صحافية، تحدثت في تغريدة عبر “تويتر” في الـ 13 من تشرين الأول/أكتوبر عن حصول هذا الاعتداء، دون الكشف عن هوية الضحية أو إعطاء أي تفاصيل.

وأوضحت اونروه خلال مؤتمر صحافي عقدته الأربعاء إلى جانب محاميها ميتشل قره بيديان؛ الذي عرف سابقًا بتمثيله ضحايا فضيحة تحرش جنسي بأطفال في بوسطن، أن ابنها الذي لم تسمّه وقع ضحية للنجم الأمريكي بطل مسلسل “هاوس اوف كاردز” خلال وجودهما في حانة في نانتوكيت.

وقالت اونروه خلال المؤتمر الصحافي في بوسطن “في تموز/يوليو 2016، اعتدى الممثل كيفن سبيسي على ابني جنسيًا، في وقت متأخر ليلًا في مطعم وحانة في جزيرة نانتوكيت”.

وأضافت “سبيسي طلب بنفسه كؤوس المشروب واحدة تلو الأخرى، وبعدما أصبح ابني ثملًا، انتقل إلى مرحلة التنفيذ واعتدى عليه. وقد أدخل يده إلى داخل سروال ابني وأمسك بأعضائه التناسلية”.

وعلى رغم محاولات الشاب لصده، “استمر الاعتداء” وأصر سبيسي على أن يتبعه ابنها إلى سهرة أخرى بحسب اونروه.

وأوضحت الوالدة أن الاعتداء الجنسي انتهى عندما انسحب سبيسي للذهاب إلى المرحاض.

وأشارت الوالدة إلى أن إحدى الحاضرات في المكان “رأت مدى اضطراب” الشاب فاقتربت منه ونصحته “بالمغادرة سريعًا، وهو ما قام به” للاحتماء في منزل جدته.

ولفتت اونروه إلى أن ابنها لم يتقدم بشكوى عند وقوع الحادثة “بدافع الحرج، والخوف خصوصًا”.

وانتظر الشاب “حتى الأسبوع الماضي” بعد تتابع الاتهامات الموجهة إلى الممثل الحائز جائزتي اوسكار والذي أقصي عن مسلسل “هاوس اوف كاردز”، ليكشف عن هذه الحادثة للشرطة التي فتحت تحقيقا في الموضوع بحسب اونروه.

وأكد المحامي قره بيديان فتح تحقيق في الحادثة.

واتهم رجال كثر كيفن سبيسي بالاعتداء الجنسي منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر في حمأة فضيحة واينستين، وسيل الاتهامات بالاعتداء الجنسي الذي تلاها.