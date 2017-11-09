السيسي يوجه بتشكيل لجنة مصرية لإصلاح الفن بدعم “القوى الناعمة”

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لإصلاح الفن بدعم مما أسماها القوى الناعمة.

يأتي ذلك بعدما شهد الواقع المصري صدامًا بين بعض مؤسسات الدولة وعدد من المبدعين، الأمر الذي دفع الرقابة على المصنفات الفنية، إلى مصادرة عدد من الأفلام، فيما يبدو أن السيسي يحاول إيجاد إطار يجمع الفنانين ومؤسسات الدولة، كما يحاول الاستفادة من الأعمال الفنية في دعم مشروعات التنمية التي يتبناها.

وقال السيناريست مدحت العدل في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إن “السيسي كلفه شخصيًا بتشكيل لجنة من المبدعين تضم كُتابًا ومخرجين ومثقفين وفنانين لإعادة النظر في الحالة الفنية والعمل على صناعة أعمال تحارب الإرهاب والتطرف وتساهم في الارتقاء بالذوق العام”.

يذكر أن الدولة المصرية أسندت مؤخرًا إلى الكاتب الكبير وحيد حامد، والمخرج محمد سامي، مهمة تقديم فيلم سينمائي يحمل اسم “سري للغاية” يكشف غموض المرحلة التي تولت فيها جماعة الإخوان الحكم في البلاد، انتقالاً إلى فترة حكم السيسي.

وأشار مراقبون إلى أن “الدولة تؤمن بأهمية الفن في التأثير على المتلقي وأن فيلم الخلية، بطولة أحمد عز وإخراج شريف عرفة تم إنتاجه بدعم من مؤسسات الدولة”.