“قولوا لقطر”.. أغنية خليجية تحمل رسالة تحذيرية (فيديو)

أصدر عدد من فناني الإمارات أغنية جديدة موجهة لقطر وقيادتها، تحمل اسم “قولوا لقطر”، تهاجم قطر وأميرها ووالده وتنظيم الحمدين والإخوان المسلمين ومرشد الجماعة ويوسف القرضاوي.

وترسل الأغنية، التي شارك فيها عدد من أبرز مطربي الخليج على رأسهم حسين الجسمي وعيضة المنهالي وغيرهم، رسالة تحذيرية لقطر بالكف عمّا تقوم به من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم الإرهاب وجماعاته.

وأشادت كلمات الأغنية بالملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكذلك ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدورهم في مواجهة الدور القطري التخريبي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الأغنية، التي ألفها الشاعر علي الخوار، ولحنها فايز السعيد، بشكل واسع مشيدين بالرسالة الموجهة لقطر لتعود إلى رشدها.

وشارك في الغناء كل من حسين الجسمي، ميحد حمد، عيضه المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، علي بن محمد، أحمد الهرمي، فؤاد عبد الواحد.