ويل سميث في الأردن لتصوير فيلمه الجديد.. وهذه المدينة ستكون مسرح الأحداث (صورة)

وصل الممثل الأمريكي العالمي ويل سميث، إلى مدينة العقبة جنوب الأردن، لتصوير فيلمه الجديد “علاء الدين”.

وظهر سميث في صورة نُشرت على “إنستغرام” وهو يتناول طعام العشاء مع بعض الأشخاص في مطعم “روميرو” بالعقبة.

ويؤدي ويل سميث دور الجني في الفيلم الذي اقتُبست قصته من حكايات ألف ليلة وليلة، ويشاركه في البطولة الممثل المصري مينا مسعود في دور علاء الدين، والممثلة نعومي سكوت في شخصية الأميرة ياسمين.

وتدور أحداث الفيلم الجديد في “أغربا” وهي مدينة خيالية، مستوحاة من الأماكن والثقافات الموجودة في الشرق الأوسط والهند.

يُذكر أن مدينة العقبة تقع في أقصى جنوب المملكة الأردنيّة الهاشميّة على ساحل البحر الأحمر، وتبعد حوالي 330 كيلومترًا جنوب العاصمة عمّان.