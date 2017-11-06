لن تصدق وجه الشبه بين أذن هذا الكلب والرئيس ترامب (صور)

أثارت صورة طريفة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بين رواد الإنترنت، حيث تميزت بشبه مذهل بين أذن كلب ووجه الرئيس دونالد ترامب.

وأدى هذا الجدل إلى شهرة واسعة على الإنترنت للكلب “بوتش”، وهو من سلالة “بيغل” يبلغ من العمر عامين، بعد ظهور صورة أذنه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونُشرت الصورة على تويتر من قِبل مستخدمة تدعى “دودي 1975” بتعليق: “اكتشفت فتاة أعرفها عبر الفيسبوك دونالد ترامب الحقيقي في أذن كلبها”.

انتشرت الصورة على الفور عبر الإنترنت ،وحصلت على 13 ألف مشاركة و32 ألف إعجاب حتى الآن.

وسرعان ما بدأ مستخدمو تويتر التعليق، حيث قال أحدهم: “هذا يجعلني أشعر بالغرابة”.

وقالت صاحبة الكلب “جايد روبنسون”: “هذا كلبي. واسمه بوتش، وهو وديع للغاية”.

ليست هذه هي المرة الأولى ،التي يتم فيها رصد وجه الرئيس في أماكن غير عادية فبمناسبة عيد الهالوين الماضي ،ظهر تشابه مريب بين وجه الرئيس الأمريكي وثمرة يقطين.

وفي يوليو الماضي أنتج تجار المخدرات أقراص إكستاسي تشبه الرئيس أيضًا.