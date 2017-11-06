فاديا خطاب لـ “إرم نيوز”: صورة المرأة حاليًا مختلفة كثيرًا عن حقيقة المرأة الدمشقية

كشفت الفنانة السورية فاديا خطاب أنها تفكر في التوجه إلى الكتابة التلفزيونية والتأليف وقد تتجه إلى الإنتاج.

وقالت خطاب لـ “إرم نيوز” إنها “تفضل أعمالاً اجتماعية معاصرة على أعمال البيئة، لتطرح خلاله موضوعات شائكة ومهمة بعيداً عما يتم طرحه اليوم”.

وأوضحت أنها “لم تعد تستطيع القبول بأي شخصية أو دور يعرض عليها، إنما تنتظر الشخصيات التي تناسبها وتناسب تجربتها الفنية الطويلة”.

كما انتقدت الفنانة خطاب بعض العناوين العريضة في أعمال البيئة الشامية، وهي صورة المرأة التي باتت مختلفة بشكل كبير عن حقيقة المرأة الدمشقية، إضافة إلى ملاحظات أخرى وجوانب مختلفة تضمنها فيديو اللقاء.

https://www.youtube.com/watch?v=joWEbxG2Qs0&feature=youtu.be