كيف علّق نجوم الفن والإعلام في لبنان على استقالة الحريري؟

أثار إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم السبت استقالته بشكل مفاجئ من رئاسة الحكومة وهو في العاصمة السعودية الرياض، ردودًا واسعة في الأوساط الإعلامية والفنية اللبنانية، حيث كتب عدد من الفنانيين والإعلاميين اللبنانيين سلسلسة تغريدات تباينت آراؤهم فيها حول قرار الاستقالة وتداعياتها على لبنان والمنطقة.

وقال الفنان راغب علامة في تغريدة له على “تويتر”، ” الله يستر ..حماك الله يا وطني”.

الله يستر !!!!!! حماك الله يا وطني — Ragheb Alama (@raghebalama) November 4, 2017

وبدوره علق الفنان والممثل يوسف الخال، على الحدث، وكتب تغريدة تقول:” رح ضلّ قول للأسف: لبنان فكرة حلوة لن تتحقق..”

رح ضلّ قول للأسف: لبنان فكرة حلوة لن تتحقق.. ???????? — Youssef Al Khal (@youssefalkhal) November 4, 2017

وأضاف الخال في تغريدة ثانية، “حدا يمسك بقى إتفاق الطائف و يخزقه و يريحنا.. شخص واحد بيقدر و لازم يعملها.”

حدا يمسك بقى إتفاق الطائف و يخزقه و يريحنا.. شخص واحد بيقدر و لازم يعملها. — Youssef Al Khal (@youssefalkhal) November 4, 2017

ومن جانبها، تساءلت شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم في تغريدة عما يحصل في لبنان، وغردت قائلة :” شو هالشيء إلي عم يصير بالبلد للي مش عم نفهمه #إستقالة _الحكومة؟”

Chou hal chi Lli 3am ysiir bel balad Lli mech 3am nefhamou !!!!?????#استقالة_الحكومة — Najwa Karam (@najwakaram) November 4, 2017

وكتب الاعلامي اللبناني “نيشان” تغريديتن تعقيبا على استقالة الحريري وقال في الأولى:”مستقبل لبنان من يَرفُق به أم يذهب الى الرَّفيق الأعلى؟ #استقالة_الحريري“

مستقبل لبنان من يَرفُق به

أم يذهب الى الرَّفيق الأعلى؟#استقالة_الحريري — نيشان (@Neshan) November 4, 2017

واضاف نيشان في تغريدة الثانية :”مستقبل لبنان أمانة بِيَد الله. #ارفق_يا_رب”.

وفي المقابل كتب الفنان زين العمر قائلا،”لبنان: ليس وطناً نعيش فيه إنما وطناً يعيش فينا”، في إشارة إلى أن التغريدة جاءت تعقيبا على اعلان الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.

لبنان :

ليس وطناً نعيش فيه

إنما وطناً يعيش فينا ….#zeo — Zein el Omr (@ZeinElOmr) November 4, 2017

واستفهم الفنان اللبناني باسم مغنية عما يحدث، وغرد: “قولكن شو رح يصير؟ يا الله احمِ لبنان”.

قولكن شو رح يصير؟؟؟

#يا_الله_إحمي_لبنان# — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) November 4, 2017

الاعلامية عديلة‏ كتبت معلقة:”متل العادة لبنان ليس سوى ملعب لصراعات المحاور الاقليمية”.

متل العادة لبنان ليس سوى ملعب لصراعات المحاور الاقليمية #سعد_الحريري — Adeela – عديلة (@AdeelaOfficial) November 4, 2017

ومن جانبها، غردت المذيعة بقناة العربية، الاعلامية اللبنانية نجوى قاسم متسائلة:”ألم تتعب بعد يا بلدي؟ #لبنان #استقالة_الحريري”

وجاء تعليق الاعلامي نعيم حلاوي، متشائما وساخرا في نفس الوقت، وكتب يقول: “منتمنى ع السياسيين اذا حاسين في شي مش منيح رح يصير بالبلد يخبرونا قبل بوقت بس تا نلحق نهرب”.

منتمنى ع السياسيين اذا حاسين في شي مش منيح رح يصير بالبلد يخبرونا قبل بوقت بس تا نلحق نهرب ????

ن.ح.

#ليه_استقال_الحريري — Naim Halawi (@NaimHalawi) November 4, 2017

وتابع: “انا ما تفاجأت بالإستقالة، تفاجأت بالتوقيت، انو ليش الضُهر مش بعد الضهر؟”.