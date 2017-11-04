كيف علّق نجوم الفن والإعلام في لبنان على استقالة الحريري؟

كيف علّق نجوم الفن والإعلام في لبنان على استقالة الحريري؟

المصدر: فريق التحرير

أثار إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم السبت استقالته بشكل مفاجئ من رئاسة الحكومة وهو في العاصمة السعودية الرياض، ردودًا واسعة  في الأوساط الإعلامية والفنية اللبنانية، حيث كتب عدد من الفنانيين والإعلاميين اللبنانيين سلسلسة تغريدات تباينت آراؤهم فيها حول قرار الاستقالة وتداعياتها على لبنان والمنطقة.

وقال الفنان راغب علامة في تغريدة له على “تويتر”، ” الله يستر ..حماك الله يا وطني”.

وبدوره علق الفنان والممثل يوسف الخال، على الحدث، وكتب تغريدة تقول:” رح ضلّ قول للأسف: لبنان فكرة حلوة لن تتحقق..”

وأضاف الخال في تغريدة ثانية، “حدا يمسك بقى إتفاق الطائف و يخزقه و يريحنا.. شخص واحد بيقدر و لازم يعملها.”

ومن جانبها، تساءلت شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم في تغريدة عما يحصل في لبنان، وغردت قائلة :” شو  هالشيء إلي عم يصير بالبلد للي مش عم نفهمه #إستقالة _الحكومة؟”

وكتب الاعلامي اللبناني “نيشان” تغريديتن تعقيبا على استقالة الحريري وقال في الأولى:”مستقبل لبنان من يَرفُق به أم يذهب الى الرَّفيق الأعلى؟ #استقالة_الحريري

 واضاف نيشان  في تغريدة الثانية :”مستقبل لبنان أمانة بِيَد الله. #ارفق_يا_رب”.

وفي المقابل كتب الفنان زين العمر قائلا،”لبنان: ليس وطناً نعيش فيه إنما وطناً يعيش فينا”، في إشارة إلى أن التغريدة جاءت تعقيبا على اعلان الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.

واستفهم الفنان اللبناني باسم مغنية عما يحدث، وغرد: “قولكن شو رح يصير؟ يا الله احمِ لبنان”.

الاعلامية عديلة‏ كتبت معلقة:”متل العادة لبنان ليس سوى ملعب لصراعات المحاور الاقليمية”.

ومن جانبها، غردت المذيعة بقناة العربية، الاعلامية اللبنانية نجوى قاسم متسائلة:”ألم تتعب بعد يا بلدي؟ #لبنان #استقالة_الحريري”

 وجاء تعليق الاعلامي نعيم حلاوي، متشائما وساخرا في نفس الوقت، وكتب يقول: “منتمنى ع السياسيين اذا حاسين في شي مش منيح رح يصير بالبلد يخبرونا قبل بوقت بس تا نلحق نهرب”.

وتابع: “انا ما تفاجأت بالإستقالة، تفاجأت بالتوقيت، انو ليش الضُهر مش بعد الضهر؟”.

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