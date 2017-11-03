بعد فضيحة أنطوني راب.. ممثل بريطاني يتّهم كيفن سبايسي باغتصابه

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة، أن الممثل والمنتج المعروف “كيفن سبايسي” ارتكب فعل الاغتصاب قبل تسع سنوات وفي شقته بالذات، بعدما دعا الضحية المزعومة إلى منزله للسهر وتناول الكحول.

وبدأ رجال الشرطة التحقيق مع الممثل والمنتج الأمريكى كيفين سبايسي، بتهمة الاغتصاب بعدما وجّه زميل بريطاني اتهامات له بهذا الخصوص، يدّعي فيها أن جرم الاغتصاب حدث في العام 2008 في لندن، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ذي صن” البريطانية اليوم الجمعة.

ووفقًا للمثل الذي ادّعى أن سبايس اغتصبه، فإنه كان آنذاك في بداية حياته المهنية في فن التمثيل، بينما عمل “كيفن سبايسي” مديرًا فنيًا في مسرح أولد فيك في لندن.

وذكر الممثل أن “كيفين سبايس” دعاه لحفلة شراب في منزله، وبعد أن استهلك الكثير من الكحول والماريغوانا عند “سبايسي” فقد الشاب وعيه، إلا أنه استيقظ وعاد إلى صوابه جراء إقدام الممثل والمنتج الأمريكي المعروف على ارتكاب اعتداء جنسي عليه، وصل إلى حدّ اغتصابه بالقوة.

ولم تكشف الشرطة اسم هذه الممثل الذي يزعم أنه كان ضحية سبايس، وأن عمره آنذاك كان 23 عامًا فقط.

وذكرت شرطة سكوتلند يارد انها تفترض بموجب هذا الادعاء، أن رجلاً اغتصب فتى آخر في العام 2008 في منطقة لامبيث، وقالت”إن ضباط فرع التحقيق في الاعتداءات الجنسية على الفتيان والأطفال يقومون بالتحقيق في هذا الأمر”.

والفضيحة المحيطة باسم الممثل والمنتج الأمريكي المعروف اندلعت بسبب نجم مسلسل ستار تريك، أنطوني راب، الذي أعلن أن “كيفن سبايسي” كان يحاول وهو في حالة سكر إغواءه وهو في سن الرابعة عشرة من عمره.

وقال الممثل أنتوني راب الذي لعب دورًا رئيسًا في مسلسل “ستارتريك” في مقابلة مع “بوز فيد نيوز” إنه في العام 1986 كان ضحية تحرش جنسي من قبل الممثل الآخر كيفن سبايسي.

كما اتهم النجم “كيفن سبايسي” بالتحرش الجنسي بالزملاء والممثلين الذين عملوا معه في مسلسل “بيت البطاقات“.

وكانت شركة نيت فليكس التي تنتج هذا المسلسل، أعلنت انها ستتوقف عن إنتاجه بعد إنتاج الموسم السادس منه.

وعزت قرارها هذا، إلى أن ما لا يقل عن 10 أشخاص عملوا في مسلسل “بيت بطاقات”، اتَّهموا الممثل الهوليوودي كيفن سبايسي، الذي يؤدي فيه الدور الرئيس، بالتحرش الجنسي بهم، وفقًا لما أفادت به قناة “سي إن إن” التلفزيونية الأمريكية.